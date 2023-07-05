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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Ди Си Юнайтед
Даллас - Ди Си Юнайтед: обзор матча 05 июля 2023
Даллас
05.07.2023, среда, 03:30
США. МЛС, 30 тур
0 : 1
Завершен
Ди Си Юнайтед
73'
Т. Фонтас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Ди Си Юнайтед
90'
+11
Желтая карточка
М. Клих
Замена
Х. Мулато
️️️️
Э. Серрильо
84'
78'
Замена
C. Durkin
️️️️
Л. О'Брайен
78'
Замена
К. Дажоме
️️️️
Т. Фонтас
Замена
Г. Эндели
️️️️
А. Корча
75'
Замена
Ц. Нцабеленг
️️️️
А. Веласко
75'
73'
ГОЛ! 0:1!
Т. Фонтас
68'
Замена
Н. Роберта
️️️️
K. Fletcher
68'
Замена
М. Клих
️️️️
Y. Asad
68'
Замена
Э. Нахар
️️️️
Руан
Замена
С. Ллетгет
️️️️
Б. Камунго
64'
Замена
П. Помыкал
️️️️
Ф. Киньон
63'
45'
+1
Желтая карточка
Л. О'Брайен
28'
Желтая карточка
Р. Канус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
3
Марко Фарфан
ЛЗ
24
Амет Корча
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
19
Факундо Киньон
ОП
6
Эдвин Серрильо
ОП
77
Бернард Камунго
ПВ
77
Жадер Обриан
ПВ
Главный тренер
Нико Эстевес
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
6
Расселл Канус
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
14
Kristian Fletcher
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
32
Нолан Норрис
ЛЗ
23
Collin Smith
ЦЗ
27
Герберт Эндели
ПЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
19
Пакстон Помыкал
АП
34
Цики Нцабеленг
АП
9
Хосе Мулато
ЦФ
Ди Си Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
72
Gaoussou Samake
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
9
Найджел Роберта
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
3-4-3
26
Пас
24
Корча
25
Ибеага
91
Тафари
3
Фарфан
19
Киньон
6
Серрильо
29
Джанкуа
20
Веласко
77
Камунго
77
Обриан
4-4-1-1
26
13
Руан
33
Уильямс
2
Пинес
15
Бирнбаум
27
О'Брайен
11
Фонтас
27
6
Канус
7
Сантуш
14
24
Корча
27
Эндели
27
Эндели
24
Корча
77
Камунго
8
Ллетгет
8
Ллетгет
77
Камунго
19
Киньон
19
Помыкал
19
Помыкал
19
Киньон
20
Веласко
34
Нцабеленг
34
Нцабеленг
20
Веласко
6
Серрильо
9
Мулато
9
Мулато
6
Серрильо
13
Руан
31
Нахар
31
Нахар
13
Руан
27
43
Клих
43
Клих
27
11
Фонтас
11
Дажоме
11
Дажоме
11
Фонтас
14
9
Роберта
9
Роберта
14
27
О'Брайен
8
8
27
О'Брайен
Остались в запасе
Даллас
Ди Си Юнайтед
1
Джимми Маурер
ВР
32
Нолан Норрис
ЛЗ
23
Collin Smith
ЦЗ
Главный тренер
Нико Эстевес
21
Tyler Miller
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
72
Gaoussou Samake
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
32
Нолан Норрис
ЛЗ
23
Collin Smith
ЦЗ
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
72
Gaoussou Samake
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Даллас - Ди Си Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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