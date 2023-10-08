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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Сан-Хосе
Даллас - Сан-Хосе: обзор матча 08 октября 2023
Даллас
08.10.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 48 тур
1 : 1
Завершен
Сан-Хосе
57'
Ж. Обриан
3'
Ж. Эбобиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Сан-Хосе
Желтая карточка
Э. Твумаси
90'
+2
Замена
Б. Камунго
️️️️
Ж. Обриан
87'
85'
Замена
Д. Менса
️️️️
К. Эспиноса
Замена
Ф. Киньон
️️️️
П. Помыкал
84'
82'
Замена
Жудсон
️️️️
Ж. Эбобиссе
63'
Замена
C. Cowell
️️️️
П. Мари
63'
Замена
Х. Монтейру
️️️️
М. Хопп
Желтая карточка
С. Ибеага
60'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Обриан
Пас отдал
Х. Феррейра
57'
21'
Желтая карточка
Ж. Эбобиссе
3'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Эбобиссе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
3
Марко Фарфан
ЛЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
19
Пакстон Помыкал
АП
77
Жадер Обриан
ПВ
17
Пол Арриола
ПВ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
3
Поль Мари
ПЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
6
Лайам Фрейзер
ОП
13
Юджен Энса
ЦП
77
Бернард Камунго
ПВ
17
Данте Сили
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
Сан-Хосе
6
Джонатан Менса
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
93
Жудсон
ОП
10
Нико Цакирис
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
9
Ayo Akinola
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
4-1-3-2
26
Пас
3
Фарфан
25
Ибеага
91
Тафари
99
Твумаси
14
Ильярраменди
20
Веласко
19
Помыкал
17
Арриола
27
Феррейра
77
Обриан
4-3-3
42
Даниэл
3
Мари
29
Акапо
97
47
Трауко
14
7
Эспиноса
11
Груэсо
17
Эбобиссе
4
Бисон
9
Хопп
19
Помыкал
19
Киньон
19
Киньон
19
Помыкал
77
Обриан
77
Камунго
77
Камунго
77
Обриан
7
Эспиноса
6
Менса
6
Менса
7
Эспиноса
17
Эбобиссе
93
Жудсон
93
Жудсон
17
Эбобиссе
9
Хопп
35
Монтейру
35
Монтейру
9
Хопп
3
Мари
7
7
3
Мари
Остались в запасе
Даллас
Сан-Хосе
1
Джимми Маурер
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
6
Лайам Фрейзер
ОП
13
Юджен Энса
ЦП
17
Данте Сили
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
22
Tommy Thompson
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
9
Ayo Akinola
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
6
Лайам Фрейзер
ОП
13
Юджен Энса
ЦП
17
Данте Сили
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
Остались в запасе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
9
Ayo Akinola
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Даллас - Сан-Хосе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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