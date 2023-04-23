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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Даллас
Нью-Йорк Сити - Даллас: обзор матча 23 апреля 2023
Нью-Йорк Сити
23.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 12 тур
3 : 1
Завершен
Даллас
44'
С. Родригес
50'
С. Родригес
55'
Т. Магно
77'
Х. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Даллас
Желтая карточка
С. Родригес
90'
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
Г. Перейра
78'
Замена
A. Jasson
️️️️
Т. Магно
78'
77'
ГОЛ! 3:1!
Х. Мартинес
Пас отдал
Ц. Нцабеленг
76'
Замена
С. Джанкуа
️️️️
М. Фарфан
72'
Желтая карточка
П. Арриола
69'
Замена
Б. Камунго
️️️️
Х. Хименес
69'
Замена
Э. Твумаси
️️️️
Ж. Жезус
69'
Замена
Ц. Нцабеленг
️️️️
П. Помыкал
66'
Желтая карточка
Ж. Обриан
Замена
А. Моралес
️️️️
Р. Ледесма
65'
57'
Замена
Х. Феррейра
️️️️
Ф. Киньон
ГОЛ! 3:0!
Т. Магно
55'
51'
Желтая карточка
П. Помыкал
ГОЛ! 2:0!
С. Родригес
Пас отдал
Г. Перейра
50'
ГОЛ! 1:0!
С. Родригес
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
13
Брайан Куфре
ЛЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
55
Китон Паркс
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
8
Сантьяго Родригес
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
13
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
2
Жеоване Жезус
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
19
Пакстон Помыкал
АП
77
Жадер Обриан
ПВ
17
Пол Арриола
ПВ
9
Хесус Хименес
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
32
Нолан Норрис
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
6
Эдвин Серрильо
ОП
34
Цики Нцабеленг
ЦП
27
Хесус Феррейра
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
77
Бернард Камунго
ЦФ
3-2-1-3-2
13
Мартинс
25
Шано
6
Сэндс
13
Куфре
35
Иленич
55
Паркс
11
Магно
8
Родригес
11
Перейра
13
37
Ледесма
4-1-3-2
26
Пас
91
Тафари
15
Мартинес
3
Фарфан
2
Жезус
8
Ллетгет
17
Арриола
19
Помыкал
77
Обриан
19
Киньон
9
Хименес
37
Ледесма
27
Моралес
27
Моралес
37
Ледесма
11
Перейра
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
11
Перейра
11
Магно
17
17
11
Магно
2
Жезус
99
Твумаси
99
Твумаси
2
Жезус
19
Помыкал
34
Нцабеленг
34
Нцабеленг
19
Помыкал
19
Киньон
27
Феррейра
27
Феррейра
19
Киньон
3
Фарфан
29
Джанкуа
29
Джанкуа
3
Фарфан
9
Хименес
77
Камунго
77
Камунго
9
Хименес
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Даллас
49
Мэтт Фриз
ВР
24
Тайвон Грэй
ПЗ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
1
Джимми Маурер
ВР
32
Нолан Норрис
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
6
Эдвин Серрильо
ОП
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
24
Тайвон Грэй
ПЗ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
32
Нолан Норрис
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
6
Эдвин Серрильо
ОП
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Даллас
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
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