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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Нэшвилл
Даллас - Нэшвилл: обзор матча 04 июня 2023
Даллас
04.06.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 24 тур
1 : 2
Завершен
Нэшвилл
26'
Ж. Обриан
9'
Н. Норрис (АГ)
78'
Х. Мухтар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Нэшвилл
88'
Желтая карточка
Я. Грегуш
84'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
А. Годой
84'
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
T.
Замена
Б. Камунго
️️️️
Н. Норрис
81'
78'
ГОЛ! 1:2!
Х. Мухтар
Пас отдал
Д. Ловиц
67'
Замена
Р. Леаль
️️️️
А. Мьюил
67'
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
Ф. Пико
58'
Замена
Д. Бауэр
️️️️
У. Циммерман
Замена
Ж. Жезус
️️️️
С. Ибеага
55'
Замена
С. Джанкуа
️️️️
М. Фарфан
55'
Замена
Х. Хименес
️️️️
Г. Эндели
55'
Желтая карточка
Н. Норрис
43'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Обриан
26'
9'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Н. Норрис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
32
Нолан Норрис
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
77
Жадер Обриан
ПВ
19
Факундо Киньон
ЦФ
27
Герберт Эндели
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЦП
12
T.
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
23
Collin Smith
ЦЗ
24
Амет Корча
ЦЗ
2
Жеоване Жезус
ЦЗ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
77
Бернард Камунго
ЦФ
9
Хосе Мулато
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
Нэшвилл
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
3-2-2-3
26
Пас
3
Фарфан
15
Мартинес
25
Ибеага
32
Норрис
91
Тафари
20
Веласко
77
Обриан
27
Феррейра
27
Эндели
19
Киньон
2-5-1-2
1
25
Циммерман
18
Мур
12
54
20
Годой
2
Ловиц
10
Мухтар
22
Пико
5
19
Мьюил
25
Ибеага
2
Жезус
2
Жезус
25
Ибеага
3
Фарфан
29
Джанкуа
29
Джанкуа
3
Фарфан
32
Норрис
77
Камунго
77
Камунго
32
Норрис
27
Эндели
9
Хименес
9
Хименес
27
Эндели
19
Мьюил
11
Леаль
11
Леаль
19
Мьюил
20
Годой
21
Грегуш
21
Грегуш
20
Годой
22
Пико
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
22
Пико
12
23
Вашингтон
23
Вашингтон
12
25
Циммерман
22
Бауэр
22
Бауэр
25
Циммерман
Остались в запасе
Даллас
Нэшвилл
1
Джимми Маурер
ВР
23
Collin Smith
ЦЗ
24
Амет Корча
ЦЗ
9
Хосе Мулато
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
13
Дакс МакКарти
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
23
Collin Smith
ЦЗ
24
Амет Корча
ЦЗ
9
Хосе Мулато
ЦФ
Остались в запасе
13
Дакс МакКарти
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Даллас - Нэшвилл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
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