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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Сент-Луис
Даллас - Сент-Луис: обзор матча 08 июня 2023
Даллас
08.06.2023, четверг, 03:30
США. МЛС, 15 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Луис
80'
Х. Феррейра
89'
М. Фарфан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Сент-Луис
ГОЛ! 2:0!
М. Фарфан
Пас отдал
Х. Хименес
89'
Замена
️️️️
А. Веласко
87'
ГОЛ! 1:0!
Х. Феррейра
Пас отдал
Ж. Обриан
80'
Замена
А. Веласко
️️️️
С. Ллетгет
51'
Замена
Э. Серрильо
️️️️
П. Помыкал
51'
47'
Желтая карточка
Т. Паркер
45'
+3
Желтая карточка
Т. Острак
25'
Желтая карточка
Н. Джоаккини
Замена
Х. Хименес
️️️️
П. Арриола
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
2
Жеоване Жезус
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
19
Пакстон Помыкал
АП
77
Жадер Обриан
ПВ
17
Пол Арриола
ПВ
19
Факундо Киньон
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
23
Эдуард Левен
ЦП
28
Miguel Perez
ЦП
12
Celio Martins
ЦП
7
Томаш Острак
АП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
32
Нолан Норрис
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ОП
34
Цики Нцабеленг
ЦП
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
77
Бернард Камунго
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
15
Joshua Yaro
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
20
Akil Watts
ЦП
70
Selmir Pidro
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
16
Азиэл Джексон
ЦФ
4-1-3-2
26
Пас
2
Жезус
25
Ибеага
15
Мартинес
3
Фарфан
8
Ллетгет
77
Обриан
19
Помыкал
17
Арриола
27
Феррейра
19
Киньон
4-3-2-1
1
Бюрки
2
Нервински
3
14
Нельсон
26
Паркер
23
Левен
28
12
7
Острак
19
Вассилев
16
Джоаккини
19
Помыкал
6
Серрильо
6
Серрильо
19
Помыкал
8
Ллетгет
20
Веласко
20
Веласко
8
Ллетгет
17
Арриола
9
Хименес
9
Хименес
17
Арриола
Остались в запасе
Даллас
Сент-Луис
1
Джимми Маурер
ВР
32
Нолан Норрис
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
34
Цики Нцабеленг
ЦП
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
77
Бернард Камунго
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
39
Benjamin Lundt
ВР
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
15
Joshua Yaro
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
8
Джаред Страуд
ЛВ
70
Selmir Pidro
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
16
Азиэл Джексон
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
32
Нолан Норрис
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
34
Цики Нцабеленг
ЦП
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
77
Бернард Камунго
ЦФ
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
15
Joshua Yaro
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
8
Джаред Страуд
ЛВ
70
Selmir Pidro
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
16
Азиэл Джексон
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Статистика матча Даллас - Сент-Луис
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
Тойота
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Даллас
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