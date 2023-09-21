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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Даллас
Реал Солт-Лейк - Даллас: обзор матча 21 сентября 2023
Реал Солт-Лейк
21.09.2023, четверг, 04:30
США. МЛС, 43 тур
1 : 3
Завершен
Даллас
43'
К. Аранго
56'
П. Арриола
62'
Х. Феррейра (П)
71'
Х. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Даллас
86'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
П. Помыкал
86'
Замена
Д. Сили
️️️️
Ж. Обриан
Замена
Д. Луна
️️️️
Д. Саварино
84'
Замена
R. Rubin
️️️️
К. Аранго
84'
79'
Замена
Х. Хименес
️️️️
Х. Феррейра
71'
ГОЛ! 1:3!
Х. Феррейра
Пас отдал
Ж. Обриан
Замена
J. Loffelsend
️️️️
Н. Паласио
69'
Замена
К. Андрес Гомес
️️️️
М. Чанг
69'
Замена
А. Хулио
️️️️
Д. Крейлах
69'
66'
Замена
Ф. Киньон
️️️️
А. Ильярраменди
66'
Замена
С. Джанкуа
️️️️
Э. Твумаси
62'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Феррейра
Желтая карточка
С. Марсело
60'
56'
ГОЛ! 1:1!
П. Арриола
Пас отдал
П. Помыкал
ГОЛ! 1:0!
К. Аранго
Пас отдал
Б. Охеда
43'
Желтая карточка
Д. Крейлах
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
87
Дамир Крейлах
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
15
Нельсон Паласио
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
17
Кристиан Аранго
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
3
Марко Фарфан
ЛЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
6
Лайам Фрейзер
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
19
Пакстон Помыкал
АП
17
Пол Арриола
ПВ
77
Жадер Обриан
ПВ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
10
Диего Луна
ЦП
14
Эмека Энели
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
3
Эндрю Броди
ЦФ
31
K. Lambert
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
24
Амет Корча
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
13
Юджен Энса
ЦП
34
Цики Нцабеленг
АП
9
Хесус Хименес
ЦФ
17
Данте Сили
ЦФ
3-5-1-1
18
МакМат
16
Овьедо
30
Силва Марсело
15
Глад
11
Саварино
15
Паласио
8
Охеда
19
Идальго
16
Чанг
87
Крейлах
17
Аранго
4-1-1-3-1
26
Пас
99
Твумаси
25
Ибеага
91
Тафари
3
Фарфан
6
Фрейзер
14
Ильярраменди
77
Обриан
19
Помыкал
17
Арриола
27
Феррейра
15
Паласио
19
19
15
Паласио
11
Саварино
10
Луна
10
Луна
11
Саварино
16
Чанг
11
Гомес
11
Гомес
16
Чанг
17
Аранго
28
28
17
Аранго
87
Крейлах
11
Хулио
11
Хулио
87
Крейлах
99
Твумаси
29
Джанкуа
29
Джанкуа
99
Твумаси
19
Помыкал
15
Мартинес
15
Мартинес
19
Помыкал
14
Ильярраменди
19
Киньон
19
Киньон
14
Ильярраменди
27
Феррейра
9
Хименес
9
Хименес
27
Феррейра
77
Обриан
17
Сили
17
Сили
77
Обриан
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Даллас
13
Гэвин Биверс
ВР
14
Эмека Энели
ЦП
3
Эндрю Броди
ЦФ
31
K. Lambert
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
1
Джимми Маурер
ВР
24
Амет Корча
ЦЗ
13
Юджен Энса
ЦП
34
Цики Нцабеленг
АП
Главный тренер
Нико Эстевес
Остались в запасе
13
Гэвин Биверс
ВР
14
Эмека Энели
ЦП
3
Эндрю Броди
ЦФ
31
K. Lambert
ЦФ
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
24
Амет Корча
ЦЗ
13
Юджен Энса
ЦП
34
Цики Нцабеленг
АП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Нико Эстевес
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Даллас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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