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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Даллас
Портленд - Даллас: обзор матча 12 июня 2023
Портленд
12.06.2023, понедельник, 05:00
США. МЛС, 25 тур
1 : 0
Завершен
Даллас
35'
Ф. Боли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Даллас
Желтая карточка
М. Лориа
90'
+8
Желтая карточка
К. Паредес
90'
+6
Замена
Л. Мабиала
️️️️
Д. Асприлья
90'
+5
Замена
С. Бланко
️️️️
Эвандер
90'
82'
Замена
Г. Эндели
️️️️
Ж. Жезус
82'
Замена
Х. Мулато
️️️️
Э. Серрильо
Замена
М. Лориа
️️️️
С. Морено
72'
Замена
Я. Незгода
️️️️
Ф. Боли
72'
71'
Желтая карточка
Ж. Жезус
Желтая карточка
Д. Чара
71'
46'
Желтая карточка
Э. Серрильо
46'
Замена
С. Джанкуа
️️️️
Х. Хименес
45'
Желтая карточка
Ж. Обриан
ГОЛ! 1:0!
Ф. Боли
35'
Желтая карточка
Эвандер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
21
Диего Чара
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
10
Эвандер
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
9
Франк Боли
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
3
Марко Фарфан
ЛЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
2
Жеоване Жезус
ПЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
19
Факундо Киньон
ОП
6
Эдвин Серрильо
ОП
77
Жадер Обриан
ПВ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Портленд
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
92
Ноэль Калискан
ЦП
11
Ярослав Незгода
ЦФ
26
Хантер Султ
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
32
Нолан Норрис
ЛЗ
24
Амет Корча
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
77
Бернард Камунго
ЦФ
27
Герберт Эндели
ЦФ
9
Хосе Мулато
ЦФ
4-3-1-2
22
Бингхэм
15
Миллер
13
Жупарич
18
МакГроу
29
Москера
21
Чара
8
Паредес
10
Эвандер
10
Морено
27
Асприлья
9
Боли
4-2-2-2
26
Пас
2
Жезус
25
Ибеага
91
Тафари
3
Фарфан
19
Киньон
6
Серрильо
77
Обриан
20
Веласко
9
Хименес
27
Феррейра
27
Асприлья
33
Мабиала
33
Мабиала
27
Асприлья
10
Эвандер
29
Бланко
29
Бланко
10
Эвандер
9
Боли
11
Незгода
11
Незгода
9
Боли
10
Морено
44
Лориа
44
Лориа
10
Морено
9
Хименес
29
Джанкуа
29
Джанкуа
9
Хименес
2
Жезус
27
Эндели
27
Эндели
2
Жезус
6
Серрильо
9
Мулато
9
Мулато
6
Серрильо
Остались в запасе
Портленд
Даллас
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
26
Хантер Султ
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
1
Джимми Маурер
ВР
32
Нолан Норрис
ЛЗ
24
Амет Корча
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
77
Бернард Камунго
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Остались в запасе
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
26
Хантер Султ
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
32
Нолан Норрис
ЛЗ
24
Амет Корча
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
77
Бернард Камунго
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Нико Эстевес
Статистика матча Портленд - Даллас
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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Портленд
Даллас
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