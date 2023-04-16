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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Реал Солт-Лейк
Даллас - Реал Солт-Лейк: обзор матча 16 апреля 2023
Даллас
16.04.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 11 тур
2 : 1
Завершен
Реал Солт-Лейк
5'
Х. Феррейра
88'
Б. Камунго
68'
Д. Саварино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Реал Солт-Лейк
Желтая карточка
Ц. Нцабеленг
90'
+3
90'
Замена
I. Paul
️️️️
R. Rubin
ГОЛ! 2:1!
Б. Камунго
88'
Замена
Э. Твумаси
️️️️
Ж. Жезус
82'
Замена
Ц. Нцабеленг
️️️️
С. Ллетгет
82'
81'
Замена
Д. Мусовски
️️️️
А. Хулио
74'
Желтая карточка
Б. Вера
Замена
Ж. Обриан
️️️️
П. Арриола
72'
Замена
Б. Камунго
️️️️
Х. Хименес
72'
Желтая карточка
Ж. Жезус
70'
68'
ГОЛ! 1:1!
Д. Саварино
Пас отдал
Д. Мерам
66'
Замена
Э. Энели
️️️️
Б. Идальго
49'
Желтая карточка
R. Rubin
46'
Замена
Б. Охеда
️️️️
J. Loffelsend
ГОЛ! 1:0!
Х. Феррейра
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
2
Жеоване Жезус
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
19
Пакстон Помыкал
АП
17
Пол Арриола
ПВ
9
Хесус Хименес
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
6
Эдвин Серрильо
ОП
34
Цики Нцабеленг
ЦП
77
Жадер Обриан
ПВ
9
Хосе Мулато
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
77
Бернард Камунго
ЦФ
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
10
Диего Луна
ЦП
14
Эмека Энели
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
23
Ilijah Paul
ЦФ
4-1-2-3
26
Пас
2
Жезус
15
Мартинес
3
Фарфан
25
Ибеага
8
Ллетгет
19
Помыкал
17
Арриола
27
Феррейра
19
Киньон
9
Хименес
3-4-3
18
МакМат
15
Глад
30
Силва Марсело
19
11
Гомес
17
Руис
11
Саварино
19
Идальго
11
Хулио
4
Вера
28
2
Жезус
99
Твумаси
99
Твумаси
2
Жезус
8
Ллетгет
34
Нцабеленг
34
Нцабеленг
8
Ллетгет
17
Арриола
77
Обриан
77
Обриан
17
Арриола
9
Хименес
77
Камунго
77
Камунго
9
Хименес
19
Идальго
14
Энели
14
Энели
19
Идальго
19
8
Охеда
8
Охеда
19
11
Хулио
19
Мусовски
19
Мусовски
11
Хулио
28
23
23
28
Остались в запасе
Даллас
Реал Солт-Лейк
1
Джимми Маурер
ВР
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
6
Эдвин Серрильо
ОП
9
Хосе Мулато
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
24
Tomas Gomez
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
10
Диего Луна
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
6
Эдвин Серрильо
ОП
9
Хосе Мулато
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
10
Диего Луна
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Даллас - Реал Солт-Лейк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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