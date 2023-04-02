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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Портленд
Даллас - Портленд: обзор матча 02 апреля 2023
Даллас
02.04.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 8 тур
1 : 1
Завершен
Портленд
74'
Ф. Киньон
90+2'
Ф. Боли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Портленд
Желтая карточка
Н. Тафари
90'
+5
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Ф. Боли
Пас отдал
Д. Асприлья
Замена
С. Джанкуа
️️️️
Ж. Жезус
90'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
Х. Феррейра
90'
86'
Замена
Л. Мабиала
️️️️
Э. Миллер
86'
Замена
Ф. Боли
️️️️
С. Морено
Замена
Х. Мартинес
️️️️
А. Веласко
85'
Желтая карточка
П. Помыкал
81'
80'
Замена
T. Ikoba
️️️️
Х. Москера
ГОЛ! 1:0!
Ф. Киньон
74'
Замена
Ф. Киньон
️️️️
Э. Серрильо
65'
Замена
Х. Хименес
️️️️
С. Ллетгет
65'
61'
Замена
Д. Асприлья
️️️️
Д. Гутьеррес
61'
Замена
Я. Незгода
️️️️
Н. Фогаса
Желтая карточка
Э. Серрильо
44'
Желтая карточка
А. Веласко
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
2
Жеоване Жезус
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ОП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
19
Эрик Уильямсон
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
9
Натан Фогаса
ЦФ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
32
Нолан Норрис
ЦЗ
34
Цики Нцабеленг
ЦП
9
Хесус Хименес
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
77
Бернард Камунго
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
Портленд
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
26
Хантер Султ
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
17
Tega Ikoba
ЦФ
3-1-2-2-2
26
Пас
2
Жезус
25
Ибеага
3
Фарфан
6
Серрильо
19
Помыкал
8
Ллетгет
20
Веласко
17
Арриола
91
Тафари
27
Феррейра
3-2-2-1-2
31
Ивачич
13
Жупарич
18
МакГроу
15
Миллер
29
Москера
26
Браво
19
Уильямсон
21
Чара
10
Морено
16
Гутьеррес
9
Фогаса
20
Веласко
15
Мартинес
15
Мартинес
20
Веласко
8
Ллетгет
9
Хименес
9
Хименес
8
Ллетгет
27
Феррейра
77
Обриан
77
Обриан
27
Феррейра
2
Жезус
29
Джанкуа
29
Джанкуа
2
Жезус
6
Серрильо
19
Киньон
19
Киньон
6
Серрильо
15
Миллер
33
Мабиала
33
Мабиала
15
Миллер
10
Морено
9
Боли
9
Боли
10
Морено
9
Фогаса
11
Незгода
11
Незгода
9
Фогаса
16
Гутьеррес
27
Асприлья
27
Асприлья
16
Гутьеррес
29
Москера
17
17
29
Москера
Остались в запасе
Даллас
Портленд
1
Джимми Маурер
ВР
32
Нолан Норрис
ЦЗ
34
Цики Нцабеленг
ЦП
77
Бернард Камунго
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
26
Хантер Султ
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
32
Нолан Норрис
ЦЗ
34
Цики Нцабеленг
ЦП
77
Бернард Камунго
ЦФ
Остались в запасе
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
26
Хантер Султ
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Даллас - Портленд
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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