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Расписание матчей
МЛС 2026
Сент-Луис - Даллас
Сент-Луис - Даллас: обзор матча 31 августа 2023
Сент-Луис
31.08.2023, четверг, 03:30
США. МЛС, 38 тур
2 : 1
Завершен
Даллас
82'
A. Markanich
85'
N. Þórisson
90+5'
Ю. Энса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Луис - Даллас
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Ю. Энса
Желтая карточка
И. Вассилев
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
N. Þórisson
Пас отдал
Э. Левен
85'
ГОЛ! 1:0!
A. Markanich
82'
81'
Замена
Л. Фрейзер
️️️️
П. Помыкал
81'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
М. Фарфан
Замена
Т. Острак
️️️️
А. Джексон
80'
75'
Желтая карточка
Ф. Киньон
Замена
Клаусс
️️️️
A. Watts
71'
67'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
61'
Замена
Ю. Энса
️️️️
Ж. Обриан
61'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
С. Ллетгет
60'
Желтая карточка
М. Фарфан
46'
Желтая карточка
Ж. Обриан
Замена
И. Вассилев
️️️️
Д. Страуд
46'
Замена
N. Þórisson
️️️️
С. Адениран
46'
Замена
A. Markanich
️️️️
К. Хайберт
46'
Желтая карточка
Д. Страуд
44'
18'
Замена
Д. Маурер
️️️️
Х. Хименес
12'
Красная карточка
М. Пас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
20
Akil Watts
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
16
Азиэл Джексон
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
10
Rasmus Alm
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
3
Марко Фарфан
ЛЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
19
Факундо Киньон
ОП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
19
Пакстон Помыкал
АП
77
Жадер Обриан
ПВ
17
Данте Сили
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
7
Томаш Острак
АП
8
Джон Белл
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
11
Nökkvi Þórisson
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
2
Жеоване Жезус
ПЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
6
Лайам Фрейзер
ОП
13
Юджен Энса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
77
Бернард Камунго
ПВ
4-2-1-3
1
Бюрки
15
22
Хайберт
6
26
Паркер
20
23
Левен
8
Страуд
10
7
Адениран
16
Джексон
4-1-1-2-2
26
Пас
99
Твумаси
25
Ибеага
91
Тафари
3
Фарфан
19
Киньон
8
Ллетгет
77
Обриан
19
Помыкал
9
Хименес
17
Сили
22
Хайберт
13
13
22
Хайберт
16
Джексон
7
Острак
7
Острак
16
Джексон
8
Страуд
19
Вассилев
19
Вассилев
8
Страуд
20
99
Клаусс
99
Клаусс
20
7
Адениран
11
11
7
Адениран
9
Хименес
1
Маурер
1
Маурер
9
Хименес
3
Фарфан
15
Мартинес
15
Мартинес
3
Фарфан
19
Помыкал
6
Фрейзер
6
Фрейзер
19
Помыкал
77
Обриан
13
Энса
13
Энса
77
Обриан
8
Ллетгет
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
8
Ллетгет
Остались в запасе
Сент-Луис
Даллас
39
Benjamin Lundt
ВР
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
8
Джон Белл
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
2
Жеоване Жезус
ПЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
17
Пол Арриола
ПВ
77
Бернард Камунго
ПВ
Главный тренер
Нико Эстевес
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
8
Джон Белл
ЦФ
Остались в запасе
2
Жеоване Жезус
ПЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
17
Пол Арриола
ПВ
77
Бернард Камунго
ПВ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Главный тренер
Нико Эстевес
Статистика матча Сент-Луис - Даллас
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
Энерджайзер Парк
Новости команд
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Сент-Луис
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