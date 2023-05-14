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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Даллас
Остин - Даллас: обзор матча 14 мая 2023
Остин
14.05.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 17 тур
0 : 1
Завершен
Даллас
89'
Х. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остин - Даллас
90'
+1
Желтая карточка
Х. Феррейра
89'
ГОЛ! 0:1!
Х. Феррейра
Пас отдал
Ц. Нцабеленг
Замена
E. Finlay
️️️️
Э. Ригони
89'
Замена
А. Радованович
️️️️
Й. Валенсия
89'
84'
Желтая карточка
Ц. Нцабеленг
78'
Замена
Б. Камунго
️️️️
А. Веласко
77'
Замена
Ц. Нцабеленг
️️️️
П. Помыкал
Замена
N. Lima
️️️️
А. Лундквист
77'
Замена
М. Уррути
️️️️
Г. Зардес
65'
Желтая карточка
Й. Валенсия
63'
59'
Замена
Н. Тафари
️️️️
Х. Мартинес
59'
Замена
П. Арриола
️️️️
С. Ллетгет
Вторая желтая
Р. Редес
54'
Желтая карточка
Р. Редес
46'
42'
Желтая карточка
П. Помыкал
Желтая карточка
Л. Вяйсянен
41'
24'
Желтая карточка
С. Ллетгет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
7
Даниэль Перейра
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
17
Джон Галлахер
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
3
Марко Фарфан
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
19
Пакстон Помыкал
АП
77
Жадер Обриан
ПВ
19
Факундо Киньон
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остин
20
Matt Bersano
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
22
Sofiane Djeffal
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
6
Эдвин Серрильо
ОП
34
Цики Нцабеленг
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
77
Бернард Камунго
ЦФ
9
Хосе Мулато
ЦФ
3-1-2-2-2
1
21
Лундквист
18
Касканте
15
Вяйсянен
20
Валенсия
7
Перейра
4
Ринг
17
Галлахер
24
Ригони
17
Редес
9
Зардес
4-1-3-2
26
Пас
99
Твумаси
15
Мартинес
25
Ибеага
3
Фарфан
8
Ллетгет
77
Обриан
19
Помыкал
20
Веласко
27
Феррейра
19
Киньон
21
Лундквист
24
24
21
Лундквист
24
Ригони
13
13
24
Ригони
9
Зардес
37
Уррути
37
Уррути
9
Зардес
20
Валенсия
16
Радованович
16
Радованович
20
Валенсия
15
Мартинес
91
Тафари
91
Тафари
15
Мартинес
19
Помыкал
34
Нцабеленг
34
Нцабеленг
19
Помыкал
8
Ллетгет
17
Арриола
17
Арриола
8
Ллетгет
20
Веласко
77
Камунго
77
Камунго
20
Веласко
Остались в запасе
Остин
Даллас
20
Matt Bersano
ВР
22
Sofiane Djeffal
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
1
Джимми Маурер
ВР
6
Эдвин Серрильо
ОП
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
9
Хосе Мулато
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
22
Sofiane Djeffal
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
6
Эдвин Серрильо
ОП
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
9
Хосе Мулато
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Остин - Даллас
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
Q2
Новости команд
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