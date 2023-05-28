Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Даллас
Сан-Хосе - Даллас: обзор матча 28 мая 2023
Сан-Хосе
28.05.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 21 тур
1 : 1
Завершен
Даллас
70'
B. Kikanovic
90+4'
Н. Тафари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Даллас
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Н. Тафари
Пас отдал
А. Веласко
90'
+2
Желтая карточка
А. Веласко
Желтая карточка
Жудсон
90'
84'
Замена
Г. Эндели
️️️️
Э. Твумаси
83'
Замена
Б. Камунго
️️️️
Ф. Киньон
Замена
Жудсон
️️️️
J. Yueill
75'
ГОЛ! 1:0!
B. Kikanovic
Пас отдал
К. Эспиноса
70'
69'
Желтая карточка
М. Фарфан
Замена
T. Thompson
️️️️
П. Мари
57'
Желтая карточка
П. Мари
49'
Желтая карточка
J. Yueill
25'
10'
Замена
С. Джанкуа
️️️️
Ц. Нцабеленг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
4
Таннер Бисон
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ОП
34
Цики Нцабеленг
ЦП
77
Жадер Обриан
ПВ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Сан-Хосе
5
Daniel Munie
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
93
Жудсон
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
Даллас
24
Амет Корча
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
32
Нолан Норрис
ЦЗ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
77
Бернард Камунго
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
27
Герберт Эндели
ЦФ
9
Хосе Мулато
ЦФ
3-4-3
42
Даниэл
47
Трауко
97
3
Мари
14
35
Монтейру
7
Эспиноса
11
Груэсо
28
17
Эбобиссе
4
Бисон
4-1-1-2-2
1
Маурер
99
Твумаси
91
Тафари
3
Фарфан
15
Мартинес
6
Серрильо
34
Нцабеленг
77
Обриан
20
Веласко
19
Киньон
27
Феррейра
3
Мари
22
22
3
Мари
14
93
Жудсон
93
Жудсон
14
34
Нцабеленг
29
Джанкуа
29
Джанкуа
34
Нцабеленг
19
Киньон
77
Камунго
77
Камунго
19
Киньон
99
Твумаси
27
Эндели
27
Эндели
99
Твумаси
Остались в запасе
Сан-Хосе
Даллас
5
Daniel Munie
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
12
James Marcinkowski
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
24
Амет Корча
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
32
Нолан Норрис
ЦЗ
9
Хесус Хименес
ЦФ
9
Хосе Мулато
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
5
Daniel Munie
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
12
James Marcinkowski
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
Остались в запасе
24
Амет Корча
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
32
Нолан Норрис
ЦЗ
9
Хесус Хименес
ЦФ
9
Хосе Мулато
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Сан-Хосе - Даллас
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
PayPal Парк
Новости команд
Все
Сан-Хосе
Даллас
Роналду ответил, заслуживает ли он наказание за побег из сборной Португалии
6 октября
1
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Стало известно, почему Миранчук не попадает в стартовый состав в клубе МЛС
3 марта
29-летний Вернер отправился в МЛС
29 января
2
МЛС добавила в статистику Месси голевую передачу
2025.05.15 15:17
Роналду ответил, заслуживает ли он наказание за побег из сборной Португалии
6 октября
1
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Стало известно, почему Миранчук не попадает в стартовый состав в клубе МЛС
3 марта
29-летний Вернер отправился в МЛС
29 января
2
МЛС добавила в статистику Месси голевую передачу
2025.05.15 15:17
Шапи сделал дебютное результативное действие в США в «городе-убийце», но его команда проиграла
2025.03.30 08:35
Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
2024.01.26 08:31
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
2024.01.25 09:35
13
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
2024.01.23 11:27
МЛС выложила видео голов Месси в ворота «Далласа»
2023.08.07 09:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+