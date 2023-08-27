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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Остин
Даллас - Остин: обзор матча 27 августа 2023
Даллас
27.08.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 37 тур
1 : 0
Завершен
Остин
90+8'
Н. Тафари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Остин
ГОЛ! 1:0!
Н. Тафари
90'
+8
86'
Замена
Г. Зардес
️️️️
С. Дриусси
Замена
Д. Сили
️️️️
Х. Мартинес
85'
77'
Замена
А. Лундквист
️️️️
О. Вольф
77'
Замена
Й. Валенсия
️️️️
E. Finlay
Желтая карточка
А. Ильярраменди
74'
69'
Вторая желтая
Д. Перейра
62'
Замена
М. Родригес
️️️️
Э. Ригони
62'
Замена
W. Bruin
️️️️
А. Ринг
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
С. Ллетгет
58'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
Х. Хименес
58'
Желтая карточка
Х. Хименес
56'
Замена
Ю. Энса
️️️️
Б. Камунго
50'
45'
Желтая карточка
Д. Перейра
Замена
Э. Твумаси
️️️️
Ж. Жезус
30'
Желтая карточка
М. Фарфан
27'
Желтая карточка
П. Арриола
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
3
Марко Фарфан
ЛЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
2
Жеоване Жезус
ПЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
19
Факундо Киньон
ОП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
77
Бернард Камунго
ПВ
17
Пол Арриола
ПВ
9
Хесус Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Остин
1
Brad Stuver
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
33
Оуэн Вольф
ЦП
7
Даниэль Перейра
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
17
Джон Галлахер
ПВ
Главный тренер
Джош Волфф
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
13
Юджен Энса
ЦП
19
Пакстон Помыкал
АП
77
Жадер Обриан
ПВ
17
Данте Сили
ЦФ
Остин
20
Matt Bersano
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
99
Calvin Fodrey
ЦП
8
Мемо Родригес
ПВ
16
H. Jimenez
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
4-1-1-3-1
26
Пас
3
Фарфан
91
Тафари
15
Мартинес
2
Жезус
19
Киньон
8
Ллетгет
20
Веласко
77
Камунго
17
Арриола
9
Хименес
3-4-3
1
18
Касканте
2
24
7
Перейра
13
4
Ринг
33
Вольф
17
Галлахер
24
Ригони
9
Дриусси
2
Жезус
99
Твумаси
99
Твумаси
2
Жезус
8
Ллетгет
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
8
Ллетгет
77
Камунго
13
Энса
13
Энса
77
Камунго
9
Хименес
77
Обриан
77
Обриан
9
Хименес
15
Мартинес
17
Сили
17
Сили
15
Мартинес
33
Вольф
21
Лундквист
21
Лундквист
33
Вольф
13
20
Валенсия
20
Валенсия
13
24
Ригони
8
Родригес
8
Родригес
24
Ригони
9
Дриусси
9
Зардес
9
Зардес
9
Дриусси
4
Ринг
29
29
4
Ринг
Остались в запасе
Даллас
Остин
1
Джимми Маурер
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
19
Пакстон Помыкал
АП
Главный тренер
Нико Эстевес
20
Matt Bersano
ВР
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
99
Calvin Fodrey
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
19
Пакстон Помыкал
АП
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
99
Calvin Fodrey
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Даллас - Остин
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Тойота
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