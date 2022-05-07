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Андрей Алексеев
Статистика
Андрей Алексеев - статистика
Завершил карьеру
6 мая 1997 (29), Сызрань
#27 | Полузащитник
187 см | 76 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. Вторая лига. Группа 3 2022/2023
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Олимп-Долгопрудный
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.04.2022
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Металлург Л
0 : 0
10.04.2022
Олимп-Долгопрудный
70' - 90'
86'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 1
06.04.2022
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
02.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Велес
1 : 0
26.03.2022
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
19.03.2022
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Алания
2 : 0
12.03.2022
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 4
06.03.2022
Спартак-2
1' - 90'
21'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Кубань
0 : 2
27.11.2021
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 0
21.11.2021
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Олимп-Долгопрудный
3 : 3
17.11.2021
Торпедо
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 1
13.11.2021
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 2
31.10.2021
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Акрон
2 : 1
23.10.2021
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 0
17.10.2021
Оренбург
76' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Томь
1 : 1
13.10.2021
Олимп-Долгопрудный
61' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 0
09.10.2021
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
1 : 1
03.10.2021
Олимп-Долгопрудный
1' - 55'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
29.09.2021
Металлург Л
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Волгарь
0 : 1
25.09.2021
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 1
19.09.2021
СКА-Хабаровск
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.09.2021
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Текстильщик
3 : 1
11.09.2021
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 1
05.09.2021
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Спартак-2
0 : 2
28.08.2021
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
21.08.2021
Кубань
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Енисей
1 : 0
14.08.2021
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Торпедо
1 : 0
08.08.2021
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Краснодар-2
2 : 0
31.07.2021
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 1
23.07.2021
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Ротор
1 : 1
17.07.2021
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Нефтехимик
1 : 0
10.07.2021
Олимп-Долгопрудный
1' - 90'
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