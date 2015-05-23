Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Патрик Циглер - статистика

Завершил карьеру
9 февраля 1990 (36), Грефельфинг
#34 | Защитник
187 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Падерборн
27
0
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Падерборн
1 : 2
23.05.2015
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
1 : 0
16.05.2015
Падерборн
86' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Падерборн
1 : 3
10.05.2015
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фрайбург
1 : 2
02.05.2015
Падерборн
1' - 90'
89'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Падерборн
2 : 2
26.04.2015
Вердер
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия Д
3 : 0
18.04.2015
Падерборн
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Герта
2 : 0
05.04.2015
Падерборн
1' - 71'
50'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Падерборн
0 : 0
21.03.2015
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
4 : 0
14.03.2015
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Падерборн
0 : 3
08.03.2015
Байер
1' - 65'
61'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия М
2 : 0
01.03.2015
Падерборн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Падерборн
0 : 6
21.02.2015
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Ганновер-96
1 : 2
15.02.2015
Падерборн
1' - 69'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Падерборн
0 : 3
04.02.2015
Гамбург
1' - 90'
1'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Майнц
5 : 0
31.01.2015
Падерборн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Штутгарт
0 : 0
20.12.2014
Падерборн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Падерборн
1 : 2
17.12.2014
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
1 : 1
14.12.2014
Падерборн
72' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Падерборн
1 : 1
06.12.2014
Фрайбург
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вердер
4 : 0
29.11.2014
Падерборн
1' - 46'
32'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Падерборн
2 : 2
22.11.2014
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
3 : 0
08.11.2014
Падерборн
1' - 90'
45'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Падерборн
3 : 1
02.11.2014
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
1 : 0
25.10.2014
Падерборн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Падерборн
3 : 1
19.10.2014
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Байер
2 : 2
04.10.2014
Падерборн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Падерборн
1 : 2
27.09.2014
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Бавария
4 : 0
23.09.2014
Падерборн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Падерборн
2 : 0
20.09.2014
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Падерборн
0 : 0
13.09.2014
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Гамбург
0 : 3
30.08.2014
Падерборн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Падерборн
2 : 2
24.08.2014
Майнц
1' - 90'
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+