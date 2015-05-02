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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Падерборн
Фрайбург - Падерборн: обзор матча 02 мая 2015
Фрайбург
02.05.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Падерборн
40'
Н. Петерсен
70'
Л. Рупп
80'
Л. Рупп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Падерборн
89'
Желтая карточка
П. Циглер
83'
Желтая карточка
Э. Качунга
80'
ГОЛ! 1:2!
Л. Рупп
Пас отдал
М. Саглик
77'
Замена
М. Саглик
️️️️
М. Вучинович
Замена
Ф. Клаус
️️️️
Н. Петерсен
71'
70'
ГОЛ! 1:1!
Л. Рупп
Пас отдал
С. Лакич
Желтая карточка
Ю. Шустер
67'
64'
Замена
Л. Рупп
️️️️
Р.
46'
Замена
Й. Веммер
️️️️
С. Коч
Замена
К. Гюнтер
️️️️
О. Сорг
46'
ГОЛ! 1:0!
Н. Петерсен
Пас отдал
Д. Шмид
40'
38'
Желтая карточка
Д. Брюкнер
Замена
М. Филипп
️️️️
М. Франтц
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
23
Юлиан Шустер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
34
Патрик Циглер
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
30
Сулейман Коч
ЦП
20
Марк Вучинович
ЦП
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Падерборн
33
Даниэль Люк
ВР
11
Йенс Веммер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
10
Махир Саглик
ЦФ
27
Идир Уали
ЦФ
4-1-3-2
1
Бюрки
7
Шмид
11
Крмас
25
Сорг
27
Ритер
27
Хефлер
23
Шустер
8
Франтц
16
Дарида
14
Мехмеди
18
Петерсен
3-5-1-1
1
Крузе
34
Циглер
2
Хюнемайер
3
Рафа
10
Штоппелькамп
20
Вучинович
21
Брюкнер
6
Бакалорж
30
Коч
10
Качунга
29
Лакич
25
Сорг
30
Гюнтер
30
Гюнтер
25
Сорг
18
Петерсен
30
Клаус
30
Клаус
18
Петерсен
8
Франтц
26
Филипп
26
Филипп
8
Франтц
30
Коч
11
Веммер
11
Веммер
30
Коч
20
Вучинович
10
Саглик
10
Саглик
20
Вучинович
3
Рафа
10
Рупп
10
Рупп
3
Рафа
Остались в запасе
Фрайбург
Падерборн
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
33
Даниэль Люк
ВР
20
Стефан Кучке
ЦФ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
27
Идир Уали
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
Остались в запасе
33
Даниэль Люк
ВР
20
Стефан Кучке
ЦФ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
27
Идир Уали
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Фрайбург - Падерборн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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