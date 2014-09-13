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Падерборн - Кельн
Падерборн - Кельн: обзор матча 13 сентября 2014
Падерборн
13.09.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Кельн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Кельн
Замена
Т. Бертельс
️️️️
Д. Брюкнер
87'
86'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
К. Фогт
Замена
М. Дукщ
️️️️
Э. Качунга
78'
77'
Замена
Ю. Осако
️️️️
Э. Уджа
Замена
И. Уали
️️️️
Л. Рупп
73'
60'
Замена
С. Пешко
️️️️
С. Цоллер
52'
Желтая карточка
М. Леманн
40'
Желтая карточка
С. Цоллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
11
Йенс Веммер
ЦЗ
34
Патрик Циглер
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Даниэль Халфар
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Падерборн
33
Даниэль Люк
ВР
14
Томас Бертельс
ЦЗ
20
Марк Вучинович
ЦП
30
Сулейман Коч
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
27
Идир Уали
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Кельн
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
8
Адам Матушик
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
4-5-1
1
Крузе
11
Веммер
2
Хюнемайер
13
Штродьек
34
Циглер
21
Брюкнер
8
Вранчич
6
Бакалорж
10
Рупп
10
Штоппелькамп
10
Качунга
3-2-3-2
1
Хорн
5
Марох
6
Виммер
7
Фогт
2
Бречко
14
Хектор
28
Халфар
33
Леманн
31
Риссе
11
Уджа
6
Цоллер
21
Брюкнер
14
Бертельс
14
Бертельс
21
Брюкнер
10
Рупп
27
Уали
27
Уали
10
Рупп
10
Качунга
33
Дукщ
33
Дукщ
10
Качунга
6
Цоллер
21
Пешко
21
Пешко
6
Цоллер
7
Фогт
31
Герхардт
31
Герхардт
7
Фогт
11
Уджа
10
Осако
10
Осако
11
Уджа
Остались в запасе
Падерборн
Кельн
33
Даниэль Люк
ВР
20
Марк Вучинович
ЦП
30
Сулейман Коч
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
8
Адам Матушик
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
33
Даниэль Люк
ВР
20
Марк Вучинович
ЦП
30
Сулейман Коч
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
Остались в запасе
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
8
Адам Матушик
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Падерборн - Кельн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Бентелер-Арена
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