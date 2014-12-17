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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Шальке-04
Падерборн - Шальке-04: обзор матча 17 декабря 2014
Падерборн
17.12.2014, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Шальке-04
31'
К. Айхан (АГ)
44'
Э. Чупо-Мотинг
78'
Р. Нойштедтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Шальке-04
Замена
М. Дукщ
️️️️
Л. Рупп
81'
Замена
М. Штоппелькамп
️️️️
Р.
81'
78'
ГОЛ! 1:2!
Р. Нойштедтер
Пас отдал
К. Фукс
Замена
Э. Качунга
️️️️
М. Саглик
76'
74'
Замена
К. Фукс
️️️️
М. Хегер
71'
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
69'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
М. Майер
67'
Желтая карточка
К. Айхан
48'
Желтая карточка
Д. Аого
46'
Замена
Ф. Сантана
️️️️
Я. Кирхгофф
44'
ГОЛ! 1:1!
Э. Чупо-Мотинг
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Айхан
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
11
Йенс Веммер
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
17
Альбан Меха
ПП
20
Стефан Кучке
ЦФ
10
Махир Саглик
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Макс Майер
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Падерборн
33
Даниэль Люк
ВР
34
Патрик Циглер
ЦЗ
14
Томас Бертельс
ЦЗ
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Лерой Сане
ПВ
4-4-2
1
Крузе
11
Веммер
2
Хюнемайер
13
Штродьек
3
Рафа
10
Рупп
6
Бакалорж
8
Вранчич
17
Меха
10
Саглик
20
Кучке
3-4-1-2
1
Ферманн
23
Айхан
3
Аого
27
Кирхгофф
2
Учида
6
Хегер
33
Нойштедтер
5
Хеведес
7
Майер
21
Хунтелаар
13
Чупо-Мотинг
10
Саглик
10
Качунга
10
Качунга
10
Саглик
3
Рафа
10
Штоппелькамп
10
Штоппелькамп
3
Рафа
10
Рупп
33
Дукщ
33
Дукщ
10
Рупп
6
Хегер
28
Фукс
28
Фукс
6
Хегер
27
Кирхгофф
28
Сантана
28
Сантана
27
Кирхгофф
7
Майер
10
Барнетта
10
Барнетта
7
Майер
Остались в запасе
Падерборн
Шальке-04
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
34
Патрик Циглер
ЦЗ
14
Томас Бертельс
ЦЗ
33
Даниэль Люк
ВР
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
13
Фабиан Гифер
ВР
17
Кристиан Клеменс
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
34
Патрик Циглер
ЦЗ
14
Томас Бертельс
ЦЗ
33
Даниэль Люк
ВР
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
17
Кристиан Клеменс
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Падерборн - Шальке-04
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Бентелер-Арена
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