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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Фрайбург
Падерборн - Фрайбург: обзор матча 06 декабря 2014
Падерборн
06.12.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Фрайбург
89'
Э. Качунга
18'
В. Дарида (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Фрайбург
90'
+3
Желтая карточка
К. Геде
Желтая карточка
М. Саглик
90'
ГОЛ! 1:1!
Э. Качунга
89'
85'
Замена
М. Кемпф
️️️️
П. Крмас
79'
Замена
М. Франтц
️️️️
А. Мехмеди
Замена
С. Кучке
️️️️
Й. Веммер
79'
77'
Желтая карточка
А. Мехмеди
76'
Замена
К. Геде
️️️️
С. Фрайс
74'
Желтая карточка
В. Дарида
Замена
М. Вранчич
️️️️
М. Бакалорж
69'
63'
Желтая карточка
Н. Хефлер
Желтая карточка
Э. Качунга
60'
Замена
Э. Качунга
️️️️
П. Циглер
46'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Дарида
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
34
Патрик Циглер
ЦЗ
11
Йенс Веммер
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
30
Сулейман Коч
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
17
Альбан Меха
ПП
10
Махир Саглик
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Падерборн
33
Даниэль Люк
ВР
3
Рафа
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
20
Стефан Кучке
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
4-5-1
1
Крузе
34
Циглер
2
Хюнемайер
13
Штродьек
11
Веммер
21
Брюкнер
30
Коч
10
Рупп
6
Бакалорж
17
Меха
10
Саглик
3-3-3-1
1
Бюрки
11
Крмас
3
Торрехон
25
Сорг
7
Шмид
27
Хефлер
30
Гюнтер
9
Фрайс
30
Клаус
16
Дарида
14
Мехмеди
34
Циглер
10
Качунга
10
Качунга
34
Циглер
11
Веммер
20
Кучке
20
Кучке
11
Веммер
6
Бакалорж
8
Вранчич
8
Вранчич
6
Бакалорж
11
Крмас
2
Кемпф
2
Кемпф
11
Крмас
14
Мехмеди
8
Франтц
8
Франтц
14
Мехмеди
9
Фрайс
31
Геде
31
Геде
9
Фрайс
Остались в запасе
Падерборн
Фрайбург
33
Даниэль Люк
ВР
3
Рафа
ЦЗ
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
9
Дани Шахин
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
33
Даниэль Люк
ВР
3
Рафа
ЦЗ
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Остались в запасе
9
Дани Шахин
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Падерборн - Фрайбург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Бентелер-Арена
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