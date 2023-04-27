Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бэйли Райт - статистика

Завершил карьеру
28 июля 1992 (34), Мельбурн
#3 | Защитник
184 см | 82 кг
Австралия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сандерленд
14
0
0
2
0
Ротерхэм
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Ротерхэм
1 : 2
27.04.2023
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ротерхэм
3 : 1
07.04.2023
Вест Бромвич
1' - 26'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Халл Сити
0 : 0
01.04.2023
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ротерхэм
3 : 1
04.03.2023
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Суонси
1 : 1
27.02.2023
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Ротерхэм
0 : 2
18.02.2023
Ковентри
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Рединг
2 : 1
14.02.2023
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкпул
0 : 0
11.02.2023
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Ротерхэм
0 : 0
04.02.2023
Шеффилд Юнайтед
69' - 73'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Сандерленд
2 : 0
22.01.2023
Мидлсбро
70' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Сандерленд
1 : 3
14.01.2023
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Блэкпул
1 : 1
01.01.2023
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Уиган Атлетик
1 : 4
29.12.2022
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Сандерленд
2 : 1
26.12.2022
Блэкберн
80' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бирмингем Сити
1 : 2
11.11.2022
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Сандерленд
0 : 1
05.11.2022
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
02.11.2022
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Лутон Таун
1 : 1
29.10.2022
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сандерленд
2 : 4
22.10.2022
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Блэкберн
2 : 0
18.10.2022
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Сандерленд
2 : 1
15.10.2022
Уиган Атлетик
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Суонси
2 : 1
08.10.2022
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сандерленд
0 : 0
04.10.2022
Блэкпул
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сандерленд
0 : 0
01.10.2022
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Мидлсбро
1 : 0
05.09.2022
Сандерленд
75' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Сандерленд
3 : 0
31.08.2022
Ротерхэм
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сандерленд
0 : 1
27.08.2022
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Сток Сити
0 : 1
20.08.2022
Сандерленд
46' - 90'
48'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
17.08.2022
Сандерленд
54' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Сандерленд
2 : 2
13.08.2022
Куинз Парк Рейнджерс
88' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Бристоль Сити
2 : 3
06.08.2022
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Сандерленд
1 : 1
31.07.2022
Ковентри
Был в запасе
Главные новости
РПЛ. «Зенит» в Петербурге потерял очки с «Ростовом» (2:2)
20:28
5
Максименко двумя словами прокомментировал свое удаление с «Акроном»
20:15
Умяров высказался о претензиях к Глушенкову после матча сборной России
19:34
2
Солари ответил на провокационные слова Дивеева про «Спартак»
19:27
5
Капитан «Спартака» рассказал о непростом периоде у Максименко
19:14
7
Карседо высказался о втором удалении Максименко за месяц
19:10
7
Реакция Максименко на вопрос журналиста про его удаление с «Акроном»
19:00
2
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Акроном»
18:46
3
В «Спартаке» шокированы красной карточке Максименко: «Катастрофа, провальное решение арбитра»
18:30
20
ФотоФедотов оценил удаление Максименко с «Акроном»
18:19
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+