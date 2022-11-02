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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Сандерленд
Хаддерсфилд Таун - Сандерленд: обзор матча 02 ноября 2022
Хаддерсфилд Таун
02.11.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
0 : 2
Завершен
Сандерленд
55'
А. Притчард
90+6'
А. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Сандерленд
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
А. Диалло
90'
+1
Замена
Д. Беннетт
️️️️
А. Притчард
Замена
У. Бойл
️️️️
Б. Джексон
89'
87'
Желтая карточка
А. Ба
Желтая карточка
Д. Холмс
82'
79'
Замена
Д. Матете
️️️️
П. Робертс
Замена
К. Мэхони
️️️️
Д. Касуму
70'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Д. Роудс
62'
62'
Замена
А. Ба
️️️️
Э. Эмблтон
62'
Замена
Д. Нил
️️️️
К. Эванс
58'
Желтая карточка
Д. Батт
55'
ГОЛ! 0:1!
А. Притчард
Пас отдал
П. Робертс
46'
Замена
Э. Симмс
️️️️
Л. Даяку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
7
Бен Джексон
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
22
Этьен Камара
ЦЗ
5
Джек Радони
ЦП
15
Броди Спенсер
ЦП
18
Дэвид Касуму
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
19
Деннис Киркин
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
43
Леон Даяку
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
94
Браима Диарра
ЦФ
12
Уильям Бойл
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
32
Трай Хьюм
ПЗ
31
Абдулла Ба
ЦП
28
Джей Матете
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
19
Джуисон Беннетт
ЦФ
3-2-4-1
21
Николлс
6
Хелик
3
Накаяма
22
Камара
7
Джексон
3
Руффельс
5
Радони
18
Касуму
14
Холмс
15
Спенсер
29
Роудс
3-5-1-1
22
Паттерсон
3
Райт
23
Батт
30
Эванс
10
Притчард
19
Киркин
44
Эмблтон
16
Робертс
13
О'Найен
16
Диалло
43
Даяку
18
Касуму
11
Мэхони
11
Мэхони
18
Касуму
7
Джексон
12
Бойл
12
Бойл
7
Джексон
29
Роудс
25
Уорд
25
Уорд
29
Роудс
44
Эмблтон
31
Ба
31
Ба
44
Эмблтон
16
Робертс
28
Матете
28
Матете
16
Робертс
30
Эванс
6
Нил
6
Нил
30
Эванс
43
Даяку
9
Симмс
9
Симмс
43
Даяку
10
Притчард
19
Беннетт
19
Беннетт
10
Притчард
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Сандерленд
41
Николас Билокапич
ВР
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
94
Браима Диарра
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
1
Алекс Басс
ВР
32
Трай Хьюм
ПЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
94
Браима Диарра
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
32
Трай Хьюм
ПЗ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Сандерленд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Сандерленд
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
- : -
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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