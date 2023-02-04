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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед
Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 04 февраля 2023
Ротерхэм
04.02.2023, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 30 тур
0 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
Т. Фосу
82'
Желтая карточка
О. Рэтбоун
78'
73'
Замена
Б. Шарп
️️️️
О. МакБарни
73'
Замена
Д. Макэйти
️️️️
Б. Осборн
Замена
У. Хардинг
️️️️
Б. Райт
73'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Д. Хагилл
69'
Замена
Б. Райт
️️️️
Г. Холл
69'
56'
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
2
Хаким Одоффин
ОП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
3
Макс Лоу
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
16
Сандер Берге
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
48
Исмаила Кулибали
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Билли Шарп
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Йоханссон
5
Ельде
25
Хамфрис
24
Холл
21
Пелтье
6
Ковентри
2
Одоффин
20
Рэтбоун
27
Огбене
24
Фосу
9
Хагилл
3-3-3-1
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
15
Иган
15
Ахмедходжич
2
Богль
16
Берге
3
Лоу
7
Ндиайе
10
Норвуд
23
Осборн
9
МакБарни
Райт
45
Хардинг
45
Хардинг
Райт
24
Холл
3
Райт
3
Райт
24
Холл
24
Фосу
3
Фергюсон
3
Фергюсон
24
Фосу
9
Хагилл
14
Вашингтон
14
Вашингтон
9
Хагилл
23
Осборн
24
Макэйти
24
Макэйти
23
Осборн
9
МакБарни
14
Шарп
14
Шарп
9
МакБарни
Остались в запасе
Ротерхэм
Шеффилд Юнайтед
31
Джош Викерс
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
17
Адам Дэвис
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
48
Исмаила Кулибали
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
48
Исмаила Кулибали
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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