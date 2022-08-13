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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Куинз Парк Рейнджерс
Сандерленд - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 13 августа 2022
Сандерленд
13.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
2 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
31'
Р. Стюарт
40'
Э. Симмс
87'
И. Хаир
90+2'
С. Дьенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
С. Дьенг
90'
Замена
М. Бонн
️️️️
Н. Хямяляйнен
Замена
Э. Эмблтон
️️️️
Д. Нил
88'
Замена
Б. Райт
️️️️
А. Притчард
88'
87'
ГОЛ! 2:1!
И. Хаир
Желтая карточка
Л. Гуч
85'
75'
Замена
А. Доззел
️️️️
С. Йохансен
Замена
П. Робертс
️️️️
Э. Симмс
60'
46'
Замена
Т. Робертс
️️️️
А. Адома
Желтая карточка
К. Эванс
41'
ГОЛ! 2:0!
Э. Симмс
40'
38'
Желтая карточка
Р. Дикки
ГОЛ! 1:0!
Р. Стюарт
31'
30'
Желтая карточка
С. Филд
Желтая карточка
Д. Кларк
26'
Замена
Л. О'Найен
️️️️
Д. Баллард
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
19
Деннис Киркин
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
7
Jack Diamond
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Уолш
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
16
Джо Габбинс
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
3-3-1-3
22
Паттерсон
5
Баллард
30
Эванс
23
Батт
19
Киркин
6
Нил
10
Притчард
47
Кларк
31
Стюарт
9
Симмс
7
Гуч
4-3-1-2
88
Дьенг
16
Дикки
2
Данн
22
Хямяляйнен
29
Какай
37
Адома
10
Йохансен
26
Филд
10
Хаир
13
Дайкс
30
Шодипо
10
Притчард
3
Райт
3
Райт
10
Притчард
9
Симмс
16
Робертс
16
Робертс
9
Симмс
5
Баллард
13
О'Найен
13
О'Найен
5
Баллард
6
Нил
44
Эмблтон
44
Эмблтон
6
Нил
10
Йохансен
21
Доззел
21
Доззел
10
Йохансен
22
Хямяляйнен
9
Бонн
9
Бонн
22
Хямяляйнен
37
Адома
19
Робертс
19
Робертс
37
Адома
Остались в запасе
Сандерленд
Куинз Парк Рейнджерс
1
Алекс Басс
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
7
Jack Diamond
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
1
Джо Уолш
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
16
Джо Габбинс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
7
Jack Diamond
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Уолш
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
16
Джо Габбинс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Сандерленд - Куинз Парк Рейнджерс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сандерленд
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
- : -
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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