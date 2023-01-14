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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Суонси
Сандерленд - Суонси: обзор матча 14 января 2023
Сандерленд
14.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 3
Завершен
Суонси
65'
Д. Нил
50'
Ж. Пироэ
70'
Л. Каллен
78'
О. Купер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Суонси
Желтая карточка
Т. Хьюм
90'
+2
88'
Желтая карточка
М. Соринола
87'
Замена
Л. Кандл
️️️️
О. Купер
84'
Замена
М. Соринола
️️️️
Л. Каллен
Замена
Л. Даяку
️️️️
Р. Стюарт
83'
Замена
Д. Беннетт
️️️️
Д. Кларк
83'
Замена
А. Ба
️️️️
А. Диалло
83'
Замена
Э. Мишу
️️️️
К. Эванс
83'
78'
ГОЛ! 1:3!
О. Купер
76'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Д. Аллен
70'
ГОЛ! 1:2!
Л. Каллен
ГОЛ! 1:1!
Д. Нил
Пас отдал
Д. Батт
65'
62'
Желтая карточка
Д. Латибодье
53'
Желтая карточка
Ж. Пироэ
50'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Пироэ
Пас отдал
Р. Мэннинг
Замена
Д. Батт
️️️️
П. Робертс
22'
19'
Желтая карточка
Б. Кабанго
Красная карточка
Л. О'Найен
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
31
Росс Стюарт
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
8
Оливер Купер
АП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
31
Абдулла Ба
ОП
20
Эдуар Мишу
АП
43
Леон Даяку
ЦФ
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
3-3-2-2
22
Паттерсон
5
Баллард
30
Эванс
32
Хьюм
13
О'Найен
6
Нил
16
Робертс
47
Кларк
16
Диалло
7
Гуч
31
Стюарт
4-3-1-2
13
Бенда
5
Кабанго
6
Дарлинг
22
Латибодье
3
Мэннинг
7
Аллен
6
Гримес
4
Фултон
8
Купер
11
Каллен
9
Пироэ
16
Робертс
23
Батт
23
Батт
16
Робертс
16
Диалло
31
Ба
31
Ба
16
Диалло
30
Эванс
20
Мишу
20
Мишу
30
Эванс
47
Кларк
19
Беннетт
19
Беннетт
47
Кларк
31
Стюарт
43
Даяку
43
Даяку
31
Стюарт
11
Каллен
29
Соринола
29
Соринола
11
Каллен
7
Аллен
10
Нтчам
10
Нтчам
7
Аллен
8
Купер
25
Кандл
25
Кандл
8
Купер
Остались в запасе
Сандерленд
Суонси
1
Алекс Басс
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
Главный тренер
Тони Моубрей
1
Энди Фишер
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Сандерленд - Суонси
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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