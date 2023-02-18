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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Ковентри
Ротерхэм - Ковентри: обзор матча 18 февраля 2023
Ротерхэм
18.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
0 : 2
Завершен
Ковентри
46'
Д. Аллен
90+2'
В. Дьекереш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Ковентри
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
В. Дьекереш
Пас отдал
Г. Хамер
89'
Замена
Л. Келли
️️️️
Д. Экклз
83'
Желтая карточка
В. Дьекереш
Желтая карточка
Ч. Огбене
83'
Замена
Д. Келли
️️️️
Д. Хагилл
78'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Л. Пелтье
78'
Замена
Б. Райт
️️️️
Г. Холл
77'
72'
Замена
М. Гудден
️️️️
К. Палмер
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Ш. Фергюсон
61'
Замена
Т. Фосу
️️️️
Х. Одоффин
54'
46'
ГОЛ! 0:1!
Д. Аллен
43'
Желтая карточка
К. Дойл
Желтая карточка
К. Хамфрис
33'
17'
Желтая карточка
Б. Нортон-Каффи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
2
Хаким Одоффин
ОП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
39
Том Ивс
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
2
Джек Берроуз
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Йоханссон
15
Брэмолл
25
Хамфрис
24
Холл
21
Пелтье
6
Ковентри
2
Одоффин
20
Рэтбоун
3
Фергюсон
27
Огбене
9
Хагилл
3-3-2-2
13
Уилсон
15
Макнелли
5
МакФадзин
2
Дойл
18
Нортон-Каффи
38
Хамер
21
Бидуэлл
28
Экклз
24
Аллен
14
Дьекереш
45
Палмер
24
Холл
3
Райт
3
Райт
24
Холл
2
Одоффин
24
Фосу
24
Фосу
2
Одоффин
21
Пелтье
39
Ивс
39
Ивс
21
Пелтье
3
Фергюсон
14
Вашингтон
14
Вашингтон
3
Фергюсон
9
Хагилл
9
Келли
9
Келли
9
Хагилл
28
Экклз
4
Келли
4
Келли
28
Экклз
45
Палмер
24
Гудден
24
Гудден
45
Палмер
Остались в запасе
Ротерхэм
Ковентри
31
Джош Викерс
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
2
Джек Берроуз
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
2
Джек Берроуз
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Ротерхэм - Ковентри
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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