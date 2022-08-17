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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Сандерленд
Шеффилд Юнайтед - Сандерленд: обзор матча 17 августа 2022
Шеффилд Юнайтед
17.08.2022, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 1
Завершен
Сандерленд
33'
А. Ахмедходжич
47'
М. Лоу
55'
Л. Гуч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Сандерленд
90'
+7
Желтая карточка
Б. Райт
90'
+4
Желтая карточка
Д. Матете
Желтая карточка
О. МакБарни
90'
+4
86'
Замена
J. Diamond
️️️️
Д. Кларк
86'
Замена
А. Алезе
️️️️
Д. Батт
Замена
О. МакБарни
️️️️
И. Ндиайе
74'
72'
Желтая карточка
Л. Гуч
Замена
Р. Хадра
️️️️
Р. Брюстер
66'
65'
Желтая карточка
Л. О'Найен
55'
ГОЛ! 2:1!
Л. Гуч
Пас отдал
Р. Стюарт
54'
Замена
Б. Райт
️️️️
А. Притчард
54'
Замена
Д. Матете
️️️️
Э. Симмс
ГОЛ! 2:0!
М. Лоу
Пас отдал
А. Ахмедходжич
47'
ГОЛ! 1:0!
А. Ахмедходжич
Пас отдал
О. Норвуд
33'
31'
Красная карточка
Д. Нил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
19
Деннис Киркин
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
31
Росс Стюарт
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Шеффилд Юнайтед
30
Жордан Амисса
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
28
Джей Матете
ЦФ
7
Jack Diamond
ЦФ
3-3-2-1-1
25
Фодеринхэм
30
Норрингтон-Дэвис
15
Иган
15
Ахмедходжич
3
Лоу
16
Берге
32
Балдок
7
Ндиайе
10
Норвуд
24
Макэйти
10
Брюстер
1-5-1-3
22
Паттерсон
23
Батт
10
Притчард
44
Эмблтон
19
Киркин
13
О'Найен
6
Нил
47
Кларк
7
Гуч
9
Симмс
31
Стюарт
10
Брюстер
30
Хадра
30
Хадра
10
Брюстер
7
Ндиайе
9
МакБарни
9
МакБарни
7
Ндиайе
10
Притчард
3
Райт
3
Райт
10
Притчард
23
Батт
34
Алезе
34
Алезе
23
Батт
9
Симмс
28
Матете
28
Матете
9
Симмс
47
Кларк
7
7
47
Кларк
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Сандерленд
30
Жордан Амисса
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
1
Алекс Басс
ВР
32
Трай Хьюм
ПЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
30
Жордан Амисса
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
32
Трай Хьюм
ПЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Сандерленд
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Сандерленд
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
- : -
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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