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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Уиган Атлетик
Сандерленд - Уиган Атлетик: обзор матча 15 октября 2022
Сандерленд
15.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
2 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
54'
Э. Эмблтон
72'
Д. Киркин
44'
Ч. Уайк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Уиган Атлетик
90'
+6
Желтая карточка
У. Кин
Замена
Б. Райт
️️️️
Э. Эмблтон
90'
+2
Желтая карточка
Э. Паттерсон
85'
Желтая карточка
А. Притчард
83'
81'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Ч. Уайк
81'
Замена
Г. Шинни
️️️️
Т. Нэйлор
77'
Замена
Т. Осгор
️️️️
К. Тилт
ГОЛ! 2:1!
Д. Киркин
Пас отдал
А. Притчард
72'
ГОЛ! 1:1!
Э. Эмблтон
Пас отдал
Д. Киркин
54'
Замена
А. Диалло
️️️️
Л. Гуч
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Уайк
29'
Желтая карточка
К. Тилт
Желтая карточка
Э. Эмблтон
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
19
Деннис Киркин
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
6
Джейсон Керр
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
18
Уильям Кин
ЦФ
10
Чарли Уайк
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
28
Джей Матете
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
16
Амад Диалло
ПВ
43
Леон Даяку
ЦФ
19
Джуисон Беннетт
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
19
Тело Осгор
АП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
2-5-2-1
22
Паттерсон
23
Батт
34
Алезе
19
Киркин
44
Эмблтон
6
Нил
13
О'Найен
16
Робертс
10
Притчард
47
Кларк
7
Гуч
3-2-2-3
13
Амос
2
Дариква
4
Нэйлор
6
Керр
6
Уотмоу
16
Тилт
8
Пауэр
16
МакКлин
33
Бродхед
10
Уайк
18
Кин
44
Эмблтон
3
Райт
3
Райт
44
Эмблтон
7
Гуч
16
Диалло
16
Диалло
7
Гуч
4
Нэйлор
4
Шинни
4
Шинни
4
Нэйлор
16
Тилт
19
Осгор
19
Осгор
16
Тилт
10
Уайк
11
Флетчер
11
Флетчер
10
Уайк
10
Уайк
9
Магеннис
9
Магеннис
10
Уайк
Остались в запасе
Сандерленд
Уиган Атлетик
1
Алекс Басс
ВР
28
Джей Матете
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
43
Леон Даяку
ЦФ
19
Джуисон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
32
Джэйми Джонс
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
Главный тренер
Пол Кук
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
28
Джей Матете
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
43
Леон Даяку
ЦФ
19
Джуисон Беннетт
ЦФ
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Пол Кук
Статистика матча Сандерленд - Уиган Атлетик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сандерленд
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
- : -
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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