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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Сандерленд
Бирмингем Сити - Сандерленд: обзор матча 11 ноября 2022
Бирмингем Сити
11.11.2022, пятница, 23:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 2
Завершен
Сандерленд
78'
Л. Юткевич
25'
Э. Симмс
49'
А. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Сандерленд
90'
+7
Желтая карточка
Д. Кларк
88'
Желтая карточка
Д. Матете
Замена
Д. Джеймс
️️️️
К. Белик
87'
85'
Замена
Э. Эмблтон
️️️️
Э. Симмс
85'
Замена
Д. Матете
️️️️
А. Притчард
ГОЛ! 1:2!
Л. Юткевич
Пас отдал
Э. Лонгело
78'
74'
Желтая карточка
К. Эванс
66'
Замена
П. Робертс
️️️️
А. Диалло
Замена
Л. Юткевич
️️️️
М. Колен
59'
Замена
Д. Холл
️️️️
Д. Беллингем
59'
Замена
Т. Чон
️️️️
А. Меджбри
58'
49'
ГОЛ! 0:2!
А. Диалло
Пас отдал
Д. Нил
42'
Желтая карточка
Н. Хаггинс
Желтая карточка
А. Меджбри
28'
25'
ГОЛ! 0:1!
Э. Симмс
Пас отдал
А. Диалло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
47
Джек Кларк
ПВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
8
Джордан Джеймс
ЦП
33
Джордж Холл
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
31
Абдулла Ба
ЦП
28
Джей Матете
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЦФ
4-1-1-2-2
26
Радди
45
Лонгело
6
Трасти
28
Сэндерсон
2
Колен
5
Белик
7
Бакуна
28
Меджбри
7
Беллингем
14
Дини
25
Хоган
3-2-2-2-1
22
Паттерсон
23
Батт
23
Хаггинс
30
Эванс
32
Хьюм
3
Райт
10
Притчард
6
Нил
47
Кларк
16
Диалло
9
Симмс
5
Белик
8
Джеймс
8
Джеймс
5
Белик
7
Беллингем
33
Холл
33
Холл
7
Беллингем
28
Меджбри
19
Чон
19
Чон
28
Меджбри
2
Колен
10
Юткевич
10
Юткевич
2
Колен
9
Симмс
44
Эмблтон
44
Эмблтон
9
Симмс
16
Диалло
16
Робертс
16
Робертс
16
Диалло
10
Притчард
28
Матете
28
Матете
10
Притчард
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Сандерленд
13
Нил Этеридж
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
1
Алекс Басс
ВР
31
Абдулла Ба
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
31
Абдулла Ба
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Бирмингем Сити - Сандерленд
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Сандерленд
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
- : -
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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