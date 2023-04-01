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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Ротерхэм
Халл Сити - Ротерхэм: обзор матча 01 апреля 2023
Халл Сити
01.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
0 : 0
Завершен
Ротерхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Ротерхэм
79'
Красная карточка
Д. Кина
60'
Желтая карточка
Л. Пелтье
35'
Желтая карточка
К. Хамфрис
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
12
Карл Дарлоу
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
47
Райан Лонгман
ПВ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
29
Джейми Линдси
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
20
Каллум Элдер
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
4
Хавьер Симонс
ЦП
8
Гарри Воган
ЦФ
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Дарлоу
5
Джонс
15
МакЛафлин
3
Гривз
2
Койл
27
Слатер
14
Сери
10
Траоре
7
Эбиовей
47
Лонгман
17
Саядманеш
4-1-2-2-1
1
Йоханссон
21
Пелтье
3
Райт
25
Хамфрис
15
Брэмолл
6
Ковентри
29
Линдси
3
Фергюсон
24
Фосу
27
Огбене
9
Хагилл
Остались в запасе
Халл Сити
Ротерхэм
13
Мэтт Ингрэм
ВР
20
Каллум Элдер
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
4
Хавьер Симонс
ЦП
8
Гарри Воган
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
31
Джош Викерс
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
20
Каллум Элдер
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
4
Хавьер Симонс
ЦП
8
Гарри Воган
ЦФ
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Халл Сити - Ротерхэм
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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