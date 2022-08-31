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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Ротерхэм
Сандерленд - Ротерхэм: обзор матча 31 августа 2022
Сандерленд
31.08.2022, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
3 : 0
Завершен
Ротерхэм
52'
Р. Стюарт
65'
Р. Стюарт
70'
Д. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Ротерхэм
Замена
Э. Эмблтон
️️️️
Д. Нил
88'
Замена
Б. Райт
️️️️
Д. Кларк
82'
75'
Замена
Д. Линдси
️️️️
Д. Барласер
75'
Замена
Д. Келли
️️️️
Ч. Огбене
75'
Замена
Д. МакКарт
️️️️
У. Хардинг
ГОЛ! 3:0!
Д. Кларк
Пас отдал
Р. Стюарт
70'
Замена
П. Робертс
️️️️
А. Притчард
68'
68'
Замена
С. Хай
️️️️
Ш. Фергюсон
67'
Желтая карточка
Ш. Фергюсон
ГОЛ! 2:0!
Р. Стюарт
Пас отдал
Д. Кларк
65'
63'
Замена
Т. Ивс
️️️️
К. Вашингтон
54'
Желтая карточка
Д. Барласер
ГОЛ! 1:0!
Р. Стюарт
Пас отдал
Д. Кларк
52'
26'
Желтая карточка
Л. Пелтье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
13
Люк О'Найен
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
19
Деннис Киркин
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
18
Брук Нортон-Каффи
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
28
Джей Матете
ЦФ
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
7
Скотт Хай
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
2-4-1-3
22
Паттерсон
23
Батт
30
Эванс
13
О'Найен
6
Нил
19
Киркин
10
Притчард
47
Кларк
31
Стюарт
9
Симмс
7
Гуч
3-4-1-2
1
Йоханссон
21
Пелтье
45
Хардинг
6
Вуд
26
Уайлс
4
Барласер
3
Фергюсон
18
Нортон-Каффи
27
Огбене
14
Вашингтон
20
Рэтбоун
47
Кларк
3
Райт
3
Райт
47
Кларк
6
Нил
44
Эмблтон
44
Эмблтон
6
Нил
10
Притчард
16
Робертс
16
Робертс
10
Притчард
45
Хардинг
5
МакКарт
5
МакКарт
45
Хардинг
3
Фергюсон
7
Хай
7
Хай
3
Фергюсон
4
Барласер
29
Линдси
29
Линдси
4
Барласер
14
Вашингтон
39
Ивс
39
Ивс
14
Вашингтон
27
Огбене
9
Келли
9
Келли
27
Огбене
Остались в запасе
Сандерленд
Ротерхэм
1
Алекс Басс
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
28
Джей Матете
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
31
Джош Викерс
ВР
2
Хаким Одоффин
ОП
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
28
Джей Матете
ЦФ
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
2
Хаким Одоффин
ОП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Сандерленд - Ротерхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сандерленд
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
- : -
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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