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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Сандерленд
Бристоль Сити - Сандерленд: обзор матча 06 августа 2022
Бристоль Сити
06.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
2 : 3
Завершен
Сандерленд
10'
А. Вайманн
51'
К. Мартин
4'
Э. Симмс
53'
Э. Симмс
72'
Р. Стюарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Сандерленд
90'
+2
Замена
Л. Даяку
️️️️
Э. Симмс
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Д. Дасилва
88'
88'
Замена
А. Алезе
️️️️
Д. Кларк
81'
Замена
Э. Эмблтон
️️️️
А. Притчард
Замена
Т. Конвей
️️️️
Х. Массенго
76'
72'
ГОЛ! 2:3!
Р. Стюарт
Пас отдал
А. Притчард
Замена
К. Уилсон
️️️️
М. Сайкс
66'
Замена
Т. Клозе
️️️️
З. Винер
66'
Желтая карточка
М. Сайкс
58'
53'
ГОЛ! 2:2!
Э. Симмс
Пас отдал
А. Притчард
ГОЛ! 2:1!
К. Мартин
Пас отдал
А. Вайманн
51'
Желтая карточка
Д. Уилльямс
27'
20'
Желтая карточка
Д. Киркин
ГОЛ! 1:1!
А. Вайманн
Пас отдал
З. Винер
10'
4'
ГОЛ! 0:1!
Э. Симмс
Пас отдал
Р. Стюарт
1'
Желтая карточка
К. Эванс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
19
Деннис Киркин
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
31
Росс Стюарт
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
13
Люк О'Найен
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
43
Леон Даяку
ЦФ
4-3-1-2
25
Бентли
12
Дасилва
26
Винер
5
Аткинсон
3
Нейсмит
37
Джеймс
8
Уилльямс
17
Сайкс
8
Скотт
18
Мартин
18
Вайманн
3-3-1-3
22
Паттерсон
30
Эванс
23
Батт
5
Баллард
19
Киркин
6
Нил
10
Притчард
47
Кларк
7
Гуч
9
Симмс
31
Стюарт
17
Сайкс
12
Уилсон
12
Уилсон
17
Сайкс
26
Винер
5
Клозе
5
Клозе
26
Винер
4
Массенго
4
Массенго
12
Дасилва
21
Уэллс
21
Уэллс
12
Дасилва
Массенго
9
Конвей
9
Конвей
Массенго
47
Кларк
34
Алезе
34
Алезе
47
Кларк
10
Притчард
44
Эмблтон
44
Эмблтон
10
Притчард
9
Симмс
43
Даяку
43
Даяку
9
Симмс
Остались в запасе
Бристоль Сити
Сандерленд
1
Макс О'Лири
ВР
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
1
Алекс Басс
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
13
Люк О'Найен
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
10
Энди Кинг
ЦП
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
13
Люк О'Найен
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Бристоль Сити - Сандерленд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Сандерленд
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
- : -
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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