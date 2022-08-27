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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Норвич Сити
Сандерленд - Норвич Сити: обзор матча 27 августа 2022
Сандерленд
27.08.2022, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 6 тур
0 : 1
Завершен
Норвич Сити
76'
Д. Сарджент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Норвич Сити
90'
+2
Желтая карточка
Т. Крул
90'
+1
Желтая карточка
Д. Сарджент
Замена
П. Робертс
️️️️
К. Эванс
87'
Замена
Э. Эмблтон
️️️️
А. Притчард
77'
76'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сарджент
Пас отдал
А. Рэмзи
60'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
К. Доуэлл
60'
Замена
Т. Пукки
️️️️
Д. Синани
60'
Замена
Т. Кантвелл
️️️️
О. Эрнандес
Желтая карточка
Л. О'Найен
35'
Желтая карточка
Д. Киркин
25'
19'
Замена
С. Бирам
️️️️
Л. Гиббс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
13
Люк О'Найен
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
19
Деннис Киркин
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
7
Jack Diamond
ЦФ
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
8
Габриэл Сара
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
2-4-1-3
22
Паттерсон
23
Батт
30
Эванс
13
О'Найен
6
Нил
19
Киркин
10
Притчард
47
Кларк
9
Симмс
31
Стюарт
7
Гуч
3-4-2-1
23
Крул
3
Ааронс
4
Хэнли
12
Омобамиделе
20
Гиббс
32
Нуньес
10
Синани
23
МакЛин
11
Эрнандес
26
Доуэлл
9
Сарджент
10
Притчард
44
Эмблтон
44
Эмблтон
10
Притчард
30
Эванс
16
Робертс
16
Робертс
30
Эванс
20
Гиббс
3
Бирам
3
Бирам
20
Гиббс
26
Доуэлл
21
Рэмзи
21
Рэмзи
26
Доуэлл
11
Эрнандес
10
Кантвелл
10
Кантвелл
11
Эрнандес
10
Синани
20
Пукки
20
Пукки
10
Синани
Остались в запасе
Сандерленд
Норвич Сити
1
Алекс Басс
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
7
Jack Diamond
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
1
Ангус Ганн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
7
Jack Diamond
ЦФ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Сандерленд - Норвич Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сандерленд
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
- : -
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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