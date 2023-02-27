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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Ротерхэм
Суонси - Ротерхэм: обзор матча 27 февраля 2023
Суонси
27.02.2023, понедельник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 1
Завершен
Ротерхэм
42'
Ж. Пироэ
52'
Ч. Огбене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Ротерхэм
Замена
Л. Каллен
️️️️
М. Гримес
89'
Замена
Л. Кандл
️️️️
М. Соринола
82'
Желтая карточка
Б. Кабанго
81'
78'
Замена
Д. Келли
️️️️
Ш. Фергюсон
78'
Замена
У. Хардинг
️️️️
Л. Пелтье
74'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Д. Хагилл
73'
Замена
Д. Линдси
️️️️
О. Рэтбоун
Желтая карточка
Н. Вуд
71'
58'
Желтая карточка
Л. Ельде
Замена
О. Нтчам
️️️️
Р. Мэннинг
57'
Замена
Д. Фултон
️️️️
Д. Аллен
57'
52'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Огбене
Пас отдал
Ш. Фергюсон
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пироэ
Пас отдал
Р. Мэннинг
42'
Желтая карточка
Д. Латибодье
34'
10'
Желтая карточка
Д. Хагилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
8
Оливер Купер
АП
7
Морган Уиттакер
ПВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Суонси
62
Андреас Сендергор
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Лайам Уолш
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
29
Джейми Линдси
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Фишер
15
Вуд
5
Кабанго
22
Латибодье
29
Соринола
3
Мэннинг
6
Гримес
7
Аллен
8
Купер
7
Уиттакер
9
Пироэ
4-1-2-2-1
1
Йоханссон
21
Пелтье
25
Хамфрис
3
Райт
5
Ельде
6
Ковентри
3
Фергюсон
20
Рэтбоун
24
Фосу
27
Огбене
9
Хагилл
7
Аллен
4
Фултон
4
Фултон
7
Аллен
29
Соринола
25
Кандл
25
Кандл
29
Соринола
3
Мэннинг
10
Нтчам
10
Нтчам
3
Мэннинг
6
Гримес
11
Каллен
11
Каллен
6
Гримес
21
Пелтье
45
Хардинг
45
Хардинг
21
Пелтье
20
Рэтбоун
29
Линдси
29
Линдси
20
Рэтбоун
3
Фергюсон
9
Келли
9
Келли
3
Фергюсон
9
Хагилл
14
Вашингтон
14
Вашингтон
9
Хагилл
Остались в запасе
Суонси
Ротерхэм
62
Андреас Сендергор
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
31
Джош Викерс
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
62
Андреас Сендергор
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Суонси - Ротерхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
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