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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Сандерленд
Лутон Таун - Сандерленд: обзор матча 29 октября 2022
Лутон Таун
29.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 1
Завершен
Сандерленд
45+2'
К. Моррис
78'
Э. Эмблтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Сандерленд
90'
+2
Желтая карточка
Д. Кларк
Замена
К. Джером
️️️️
Э. Адебайо
85'
78'
ГОЛ! 1:1!
Э. Эмблтон
Пас отдал
Д. Кларк
Замена
С. Брэдли
️️️️
А. Кэмпбелл
72'
Замена
П. Мпанцу
️️️️
К. Моррис
71'
71'
Замена
Э. Симмс
️️️️
К. Эванс
Замена
Г. Корник
️️️️
А. Даути
71'
63'
Желтая карточка
Д. Киркин
61'
Замена
Э. Мишу
️️️️
А. Притчард
61'
Замена
Э. Эмблтон
️️️️
Д. Нил
60'
Замена
П. Робертс
️️️️
Л. Даяку
ГОЛ! 1:0!
К. Моррис
Пас отдал
А. Даути
45'
+2
Желтая карточка
А. Белл
33'
Замена
Л. Фримен
️️️️
Х. Лэнсбери
30'
24'
Желтая карточка
К. Эванс
Желтая карточка
А. Даути
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
13
Люк О'Найен
ЦП
19
Деннис Киркин
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
43
Леон Даяку
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
15
Люк Фримен
АП
23
Гарри Корник
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
32
Трай Хьюм
ПЗ
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
28
Джей Матете
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
9
Эллис Симмс
ЦФ
3-3-1-1-2
34
Хорват
15
Локьер
45
Даути
17
Белл
15
Поттс
16
Кэмпбелл
14
Бри
23
Лэнсбери
18
Кларк
9
Моррис
45
Адебайо
3-4-2-1
22
Паттерсон
3
Райт
23
Батт
30
Эванс
19
Киркин
10
Притчард
6
Нил
13
О'Найен
16
Диалло
47
Кларк
43
Даяку
23
Лэнсбери
15
Фримен
15
Фримен
23
Лэнсбери
45
Даути
23
Корник
23
Корник
45
Даути
16
Кэмпбелл
15
Брэдли
15
Брэдли
16
Кэмпбелл
9
Моррис
17
Мпанцу
17
Мпанцу
9
Моррис
45
Адебайо
35
Джером
35
Джером
45
Адебайо
6
Нил
44
Эмблтон
44
Эмблтон
6
Нил
43
Даяку
16
Робертс
16
Робертс
43
Даяку
10
Притчард
20
Мишу
20
Мишу
10
Притчард
30
Эванс
9
Симмс
9
Симмс
30
Эванс
Остались в запасе
Лутон Таун
Сандерленд
32
Гарри Истед
ВР
8
Люк Берри
ЦП
Главный тренер
Натан Джонс
1
Алекс Басс
ВР
32
Трай Хьюм
ПЗ
28
Джей Матете
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
8
Люк Берри
ЦП
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
32
Трай Хьюм
ПЗ
28
Джей Матете
ЦП
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Лутон Таун - Сандерленд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Сандерленд
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
- : -
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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