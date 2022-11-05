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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Кардифф
Сандерленд - Кардифф: обзор матча 05 ноября 2022
Сандерленд
05.11.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
0 : 1
Завершен
Кардифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Кардифф
90'
+3
Замена
Г. Уит
️️️️
М. Ваттерс
Замена
Э. Эмблтон
️️️️
Э. Симмс
73'
73'
Замена
Э. Риномхота
️️️️
К. О'Доуда
72'
Замена
К. Нельсон
️️️️
О. Ожо
Замена
Д. Беннетт
️️️️
П. Робертс
67'
65'
Желтая карточка
Н. Нкунку
58'
Замена
Р. Сойерс
️️️️
Д. Филоджин
Замена
К. Эванс
️️️️
А. Ба
57'
Замена
А. Притчард
️️️️
Д. Нил
57'
53'
Желтая карточка
Р. Уинтл
Желтая карточка
Л. О'Найен
45'
+2
Желтая карточка
Д. Нил
32'
Желтая карточка
Д. Батт
13'
13'
Пенальти не реализован!
Д. Роллс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
13
Люк О'Найен
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
31
Абдулла Ба
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
19
Деннис Киркин
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
47
Джек Кларк
ПВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
24
Райан Уинтл
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
Главный тренер
Стив Морисон
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
28
Джей Матете
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЦФ
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
2-5-2-1
22
Паттерсон
3
Райт
23
Батт
16
Робертс
31
Ба
6
Нил
19
Киркин
13
О'Найен
16
Диалло
47
Кларк
9
Симмс
4-1-4-1
21
Оллсоп
38
Нг
4
Кипр
2
Ромео
27
Нкунку
24
Уинтл
47
О'Доуда
32
Роллс
9
Ожо
9
Харрис
11
Филоджин
31
Ба
30
Эванс
30
Эванс
31
Ба
6
Нил
10
Притчард
10
Притчард
6
Нил
9
Симмс
44
Эмблтон
44
Эмблтон
9
Симмс
16
Робертс
19
Беннетт
19
Беннетт
16
Робертс
9
Ожо
35
Нельсон
35
Нельсон
9
Ожо
11
Филоджин
14
Сойерс
14
Сойерс
11
Филоджин
47
О'Доуда
4
Риномхота
4
Риномхота
47
О'Доуда
Ваттерс
11
Уит
11
Уит
Ваттерс
36
Ваттерс
36
Ваттерс
Остались в запасе
Сандерленд
Кардифф
1
Алекс Басс
ВР
32
Трай Хьюм
ПЗ
28
Джей Матете
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
31
Джейк Анвик
ВР
10
Том Санг
ОП
Главный тренер
Стив Морисон
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
32
Трай Хьюм
ПЗ
28
Джей Матете
ЦП
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
10
Том Санг
ОП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Стив Морисон
Статистика матча Сандерленд - Кардифф
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сандерленд
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
- : -
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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