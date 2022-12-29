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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Сандерленд
Уиган Атлетик - Сандерленд: обзор матча 29 декабря 2022
Уиган Атлетик
29.12.2022, четверг, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 4
Завершен
Сандерленд
42'
У. Кин
19'
Э. Симмс
66'
Р. Стюарт (П)
85'
П. Робертс
89'
А. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Сандерленд
89'
ГОЛ! 1:4!
А. Диалло
85'
ГОЛ! 1:3!
П. Робертс
Пас отдал
Д. Нил
Замена
️️️️
К. Лэнг
74'
68'
Замена
Д. Матете
️️️️
А. Притчард
66'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Стюарт
Замена
Г. Шинни
️️️️
Т. Осгор
62'
62'
Замена
П. Робертс
️️️️
Э. Симмс
62'
Замена
Р. Стюарт
️️️️
Д. Кларк
62'
Замена
А. Притчард
️️️️
Э. Мишу
Желтая карточка
К. Тилт
61'
59'
Желтая карточка
Д. Баллард
ГОЛ! 1:1!
У. Кин
42'
19'
ГОЛ! 0:1!
Э. Симмс
Пас отдал
Т. Хьюм
Замена
Р. Ньямб
️️️️
Ч. Хьюз
17'
Желтая карточка
Д. МакКлин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
19
Тело Осгор
АП
8
Макс Пауэр
ПП
10
Каллум Лэнг
ПВ
18
Уильям Кин
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Коло Туре
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
31
Абдулла Ба
ОП
6
Дэн Нил
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
47
Джек Кларк
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
33
Натан Бродхед
ЦФ
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
16
Патрик Робертс
ЦП
28
Джей Матете
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
31
Росс Стюарт
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
4-2-2-2
32
Джонс
2
Дариква
16
Тилт
4
Нэйлор
4
Хьюз
16
МакКлин
8
Пауэр
19
Осгор
10
Лэнг
11
Флетчер
18
Кин
3-1-2-3-1
22
Паттерсон
32
Хьюм
3
Райт
5
Баллард
31
Ба
6
Нил
13
О'Найен
16
Диалло
20
Мишу
47
Кларк
9
Симмс
19
Осгор
4
Шинни
4
Шинни
19
Осгор
4
Хьюз
24
Ньямб
24
Ньямб
4
Хьюз
9
Симмс
16
Робертс
16
Робертс
9
Симмс
Притчард
28
Матете
28
Матете
Притчард
20
Мишу
10
Притчард
10
Притчард
20
Мишу
47
Кларк
31
Стюарт
31
Стюарт
47
Кларк
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Сандерленд
13
Бен Амос
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
33
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Коло Туре
1
Алекс Басс
ВР
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
43
Леон Даяку
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
33
Натан Бродхед
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
43
Леон Даяку
ЦФ
Главный тренер
Коло Туре
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Уиган Атлетик - Сандерленд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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