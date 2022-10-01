Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Престон
Сандерленд - Престон: обзор матча 01 октября 2022
Сандерленд
01.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
0 : 0
Завершен
Престон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Престон
86'
Замена
А. Маккэнн
️️️️
Р. Брэди
Замена
Л. Даяку
️️️️
Д. Кларк
81'
73'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Р. Ледсон
Замена
Д. Беннетт
️️️️
А. Притчард
70'
67'
Замена
Т. Пэррот
️️️️
Ч. Эванс
Замена
А. Ба
️️️️
К. Эванс
61'
Желтая карточка
П. Робертс
60'
Замена
А. Диалло
️️️️
Э. Эмблтон
60'
55'
Желтая карточка
Л. Линдсэй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
28
Джей Матете
ЦП
31
Абдулла Ба
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
43
Леон Даяку
ЦФ
19
Джуисон Беннетт
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
19
Трой Пэррот
ЦФ
3-5-1-1
22
Паттерсон
23
Батт
34
Алезе
30
Эванс
10
Притчард
6
Нил
16
Робертс
13
О'Найен
44
Эмблтон
47
Кларк
7
Гуч
4-4-2
28
Вудман
6
Линдсэй
8
Каннингэм
14
Стори
18
Каррерас
8
Брауне
4
Ледсон
8
Уайтмэн
11
Брэди
17
Риис
17
Эванс
30
Эванс
31
Ба
31
Ба
30
Эванс
44
Эмблтон
16
Диалло
16
Диалло
44
Эмблтон
47
Кларк
43
Даяку
43
Даяку
47
Кларк
10
Притчард
19
Беннетт
19
Беннетт
10
Притчард
11
Брэди
8
Маккэнн
8
Маккэнн
11
Брэди
4
Ледсон
7
Вудберн
7
Вудберн
4
Ледсон
17
Эванс
19
Пэррот
19
Пэррот
17
Эванс
Остались в запасе
Сандерленд
Престон
1
Алекс Басс
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
28
Джей Матете
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
13
Дэвид Корнелл
ВР
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
28
Джей Матете
ЦП
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Сандерленд - Престон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандерленд
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
- : -
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Новости команд
Все
Сандерленд
Престон
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+