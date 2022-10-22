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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Бернли
Сандерленд - Бернли: обзор матча 22 октября 2022
Сандерленд
22.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 4
Завершен
Бернли
16'
А. Диалло
20'
Д. Нил
50'
Н. Телла
61'
М. Бенсон
69'
А. Зарури
87'
Д. Браунхилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Бернли
89'
Замена
Л. Макнелли
️️️️
Т. Харвуд-Беллис
87'
ГОЛ! 2:4!
Д. Браунхилл
Пас отдал
М. Бенсон
83'
Замена
С. Бастьен
️️️️
А. Зарури
80'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
Замена
Э. Мишу
️️️️
К. Эванс
75'
Замена
А. Ба
️️️️
Э. Эмблтон
74'
74'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Н. Телла
74'
Замена
Д. Корк
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
Желтая карточка
Д. Батт
72'
69'
ГОЛ! 2:3!
А. Зарури
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
Замена
Д. Беннетт
️️️️
А. Притчард
65'
61'
ГОЛ! 2:2!
М. Бенсон
Пас отдал
К. Робертс
52'
Желтая карточка
Т. Харвуд-Беллис
50'
ГОЛ! 2:1!
Н. Телла
Пас отдал
Т. Харвуд-Беллис
46'
Замена
М. Бенсон
️️️️
Э. Барнс
ГОЛ! 2:0!
Д. Нил
20'
ГОЛ! 1:0!
А. Диалло
Пас отдал
Д. Кларк
16'
2'
Желтая карточка
Й. Берг Гудмундссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
19
Деннис Киркин
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Ли Джонсон
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Джош Каллен
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
23
Нейтан Телла
ПВ
21
Анасс Зарури
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
28
Джей Матете
ЦП
31
Абдулла Ба
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
43
Леон Даяку
ЦФ
19
Джуисон Беннетт
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
15
Люк Макнелли
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
3-5-2
22
Паттерсон
30
Эванс
23
Батт
32
Хьюм
13
О'Найен
6
Нил
44
Эмблтон
10
Притчард
19
Киркин
47
Кларк
16
Диалло
4-3-1-2
49
Мурич
14
Робертс
2
Витиньо
4
Харвуд-Беллис
18
Тэйлор
7
Гудмундссон
8
Браунхилл
24
Каллен
23
Телла
35
Барнс
21
Зарури
44
Эмблтон
31
Ба
31
Ба
44
Эмблтон
30
Эванс
20
Мишу
20
Мишу
30
Эванс
10
Притчард
19
Беннетт
19
Беннетт
10
Притчард
35
Барнс
14
Бенсон
14
Бенсон
35
Барнс
4
Харвуд-Беллис
15
Макнелли
15
Макнелли
4
Харвуд-Беллис
21
Зарури
22
Бастьен
22
Бастьен
21
Зарури
7
Гудмундссон
4
Корк
4
Корк
7
Гудмундссон
23
Телла
16
Родригес
16
Родригес
23
Телла
Остались в запасе
Сандерленд
Бернли
1
Алекс Басс
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
28
Джей Матете
ЦП
43
Леон Даяку
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
28
Джей Матете
ЦП
43
Леон Даяку
ЦФ
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Сандерленд - Бернли
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сандерленд
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
- : -
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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