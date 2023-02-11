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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Ротерхэм
Блэкпул - Ротерхэм: обзор матча 11 февраля 2023
Блэкпул
11.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
0 : 0
Завершен
Ротерхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Ротерхэм
Желтая карточка
К. Дугалл
81'
76'
Замена
Д. Кина
️️️️
Х. Одоффин
68'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Д. Хагилл
Замена
М. Роджерс
️️️️
С. Хэмилтон
64'
Замена
Ч. Патино
️️️️
Т. Трибулл
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
16
Кенни Дугалл
ОП
11
Джош Боулер
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
24
Тарик Фосу
ЛВ
2
Хаким Одоффин
ОП
6
Конор Ковентри
ОП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
28
Чарли Патино
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
30
Роб Аптер
ЦФ
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
4-2-3-1
12
Максвелл
6
Коннолли
15
Торнили
3
Хасбэнд
2
Лайонс
28
Трибулл
16
Дугалл
22
Хэмилтон
11
Боулер
14
Кэри
12
Йетс
4-2-1-2-1
1
Йоханссон
21
Пелтье
24
Холл
25
Хамфрис
15
Брэмолл
2
Одоффин
6
Ковентри
20
Рэтбоун
27
Огбене
24
Фосу
9
Хагилл
28
Трибулл
28
Патино
28
Патино
28
Трибулл
22
Хэмилтон
17
Роджерс
17
Роджерс
22
Хэмилтон
2
Одоффин
8
Кина
8
Кина
2
Одоффин
9
Хагилл
39
Ивс
39
Ивс
9
Хагилл
Остались в запасе
Блэкпул
Ротерхэм
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
99
Иан Поведа
ПВ
30
Роб Аптер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
31
Джош Викерс
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
99
Иан Поведа
ПВ
30
Роб Аптер
ЦФ
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Блэкпул - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
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