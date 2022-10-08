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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Сандерленд
Суонси - Сандерленд: обзор матча 08 октября 2022
Суонси
08.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
2 : 1
Завершен
Сандерленд
13'
О. Купер
45+1'
Г. Дарлинг
51'
Д. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Сандерленд
90'
+7
Желтая карточка
Д. Кларк
90'
+7
Желтая карточка
Л. Гуч
Желтая карточка
Д. Латибодье
90'
+4
Замена
А. Око-Флекс
️️️️
Ж. Пироэ
87'
78'
Замена
Д. Матете
️️️️
Э. Эмблтон
78'
Замена
А. Ба
️️️️
Д. Нил
77'
Замена
А. Диалло
️️️️
А. Притчард
Замена
М. Соринола
️️️️
Н. Вуд
77'
64'
Замена
Д. Беннетт
️️️️
П. Робертс
Замена
О. Нтчам
️️️️
О. Купер
59'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Л. Кандл
59'
54'
Желтая карточка
Э. Эмблтон
Желтая карточка
Д. Фултон
54'
51'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кларк
ГОЛ! 2:0!
Г. Дарлинг
Пас отдал
Н. Вуд
45'
+1
23'
Желтая карточка
К. Эванс
16'
Желтая карточка
Д. Нил
ГОЛ! 1:0!
О. Купер
Пас отдал
М. Гримес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
8
Оливер Купер
АП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
6
Дэн Нил
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
10
Оливье Нтчам
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
31
Абдулла Ба
ЦП
28
Джей Матете
ЦП
19
Деннис Киркин
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Джуисон Беннетт
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Бенда
5
Кабанго
6
Дарлинг
22
Латибодье
3
Мэннинг
15
Вуд
4
Фултон
6
Гримес
25
Кандл
8
Купер
9
Пироэ
3-5-1-1
22
Паттерсон
30
Эванс
34
Алезе
23
Батт
6
Нил
16
Робертс
44
Эмблтон
13
О'Найен
10
Притчард
47
Кларк
7
Гуч
15
Вуд
29
Соринола
29
Соринола
15
Вуд
8
Купер
10
Нтчам
10
Нтчам
8
Купер
9
Пироэ
11
Око-Флекс
11
Око-Флекс
9
Пироэ
25
Кандл
21
Обафеми
21
Обафеми
25
Кандл
6
Нил
31
Ба
31
Ба
6
Нил
44
Эмблтон
28
Матете
28
Матете
44
Эмблтон
10
Притчард
16
Диалло
16
Диалло
10
Притчард
16
Робертс
19
Беннетт
19
Беннетт
16
Робертс
Остались в запасе
Суонси
Сандерленд
1
Энди Фишер
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Алекс Басс
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
19
Деннис Киркин
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
19
Деннис Киркин
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Суонси - Сандерленд
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Сандерленд
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
- : -
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
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