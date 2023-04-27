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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Кардифф
Ротерхэм - Кардифф: обзор матча 27 апреля 2023
Ротерхэм
27.04.2023, четверг, 22:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 2
Завершен
Кардифф
37'
Ч. Огбене
11'
К. Этете
87'
С. Кипр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Кардифф
90'
+2
Замена
️️️️
Д. Филоджин
87'
ГОЛ! 1:2!
С. Кипр
Замена
Б. Уайлс
️️️️
К. Ковентри
85'
Замена
Д. Кина
️️️️
Л. Пелтье
85'
71'
Замена
К. Уикхэм
️️️️
С. Каба
Замена
️️️️
О. Рэтбоун
70'
Замена
Д. Келли
️️️️
Д. Хагилл
67'
Желтая карточка
О. Рэтбоун
59'
46'
Замена
Д. Симпсон
️️️️
К. О'Доуда
45'
+2
Пенальти не реализован!
С. Каба
ГОЛ! 1:1!
Ч. Огбене
Пас отдал
У. Хардинг
37'
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Этете
Пас отдал
П. Нг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
2
Хаким Одоффин
ОП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
31
Джейк Анвик
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
24
Райан Уинтл
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
9
Сори Каба
ЦФ
28
Кион Этете
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
26
Робби Хемфри
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Кардифф
40
Рохан Лутхра
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
3-4-2-2-1
1
Йоханссон
6
Вуд
25
Хамфрис
6
Блэкетт
15
Брэмолл
6
Ковентри
2
Одоффин
21
Пелтье
3
Фергюсон
20
Рэтбоун
27
Огбене
24
Фосу
9
Хагилл
4-1-2-1-2
21
Оллсоп
38
Нг
25
МакГиннес
4
Кипр
2
Ромео
24
Уинтл
14
Сойерс
47
О'Доуда
11
Филоджин
28
Этете
9
Каба
6
Ковентри
26
Уайлс
26
Уайлс
6
Ковентри
21
Пелтье
8
Кина
8
Кина
21
Пелтье
9
Хагилл
9
Келли
9
Келли
9
Хагилл
47
О'Доуда
6
Симпсон
6
Симпсон
47
О'Доуда
9
Каба
29
Уикхэм
29
Уикхэм
9
Каба
Остались в запасе
Ротерхэм
Кардифф
31
Джош Викерс
ВР
26
Робби Хемфри
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
40
Рохан Лутхра
ВР
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
26
Робби Хемфри
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
40
Рохан Лутхра
ВР
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Ротерхэм - Кардифф
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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