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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 04 марта 2023
Ротерхэм
04.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
3 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
15'
Д. Хагилл
68'
Д. Хагилл (П)
90'
Х. Одоффин
83'
Д. Лоу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
П. Киосо
️️️️
Ч. Огбене
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
Х. Одоффин
90'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Т. Фосу
89'
Замена
Д. Келли
️️️️
Д. Хагилл
89'
83'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Лоу
Желтая карточка
У. Хардинг
82'
Замена
Д. Линдси
️️️️
Ш. Фергюсон
75'
68'
Желтая карточка
Р. Дикки
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Хагилл
68'
64'
Замена
Т. Ричардс
️️️️
А. Адома
64'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Т. Ироегбунам
49'
Желтая карточка
С. Филд
42'
Желтая карточка
А. Адома
Желтая карточка
Д. Хагилл
34'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хагилл
Пас отдал
Ч. Огбене
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
24
Тарик Фосу
ЛВ
2
Хаким Одоффин
ОП
6
Конор Ковентри
ОП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
29
Aaron Drewe
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
16
Джо Габбинс
ЦФ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Йоханссон
5
Ельде
25
Хамфрис
3
Райт
45
Хардинг
2
Одоффин
6
Ковентри
3
Фергюсон
24
Фосу
27
Огбене
9
Хагилл
4-4-1-1
88
Дьенг
16
Дикки
2
Данн
29
29
Какай
10
Йохансен
26
Филд
37
Адома
42
Ироегбунам
9
Лоу
18
Мартин
27
Огбене
30
Киосо
30
Киосо
27
Огбене
3
Фергюсон
29
Линдси
29
Линдси
3
Фергюсон
9
Хагилл
9
Келли
9
Келли
9
Хагилл
24
Фосу
14
Вашингтон
14
Вашингтон
24
Фосу
37
Адома
32
Ричардс
32
Ричардс
37
Адома
42
Ироегбунам
22
Армстронг
22
Армстронг
42
Ироегбунам
Остались в запасе
Ротерхэм
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джош Викерс
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
31
Джордан Арчер
ВР
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
16
Джо Габбинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
39
Том Ивс
ЦФ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
16
Джо Габбинс
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Пол Холл
Статистика матча Ротерхэм - Куинз Парк Рейнджерс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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Ротерхэм
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