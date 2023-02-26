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    Мигель Трауко - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Мигель
    Фамилия Трауко
    Команда Сент-Этьен
    Состав Основной
    Родной город Тарапото
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 июля 1992 (30 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 90' Сан-Хосе 0:0 Колорадо США. МЛС, 5 тур
    05.03.2023 1' - 63' Сан-Хосе 2:1 Ванкувер Уайткепс США. МЛС, 3 тур
    26.02.2023 1' - 85' Атланта Юнайтед 2:1 Сан-Хосе США. МЛС, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сан-Хосе 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 1' -90' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 0:0 Колорадо (Денвер)
    05.03.2023 1' -63' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    26.02.2023 1' -85' Атланта Юнайтед (Атланта) 2:1 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
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