Мигель Трауко - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Мигель
|Фамилия
|Трауко
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тарапото
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Мигель
|Фамилия
|Трауко
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тарапото
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 90'
|Сан-Хосе
|0:0
|Колорадо
|США. МЛС, 5 тур
|05.03.2023
|1' - 63'
|Сан-Хосе
|2:1
|Ванкувер Уайткепс
|США. МЛС, 3 тур
|26.02.2023
|1' - 85'
|Атланта Юнайтед
|2:1
|Сан-Хосе
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сан-Хосе
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|0:0
|Колорадо (Денвер)
|05.03.2023
|1' -63'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|26.02.2023
|1' -85'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|2:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)