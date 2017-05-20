Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Тибо Жиресс
Статистика
Тибо Жиресс - статистика
Завершил карьеру
25 мая 1981 (45)
#26 | Полузащитник
172 см | 65 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Суперкубок Франции 2014
Франция. Кубок 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генгам
12
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Генгам
1 : 0
20.05.2017
Метц
65' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Нант
4 : 1
14.05.2017
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Генгам
4 : 0
06.05.2017
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Генгам
0 : 2
29.04.2017
Сент-Этьен
80' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Лилль
3 : 0
22.04.2017
Генгам
79' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Генгам
2 : 1
15.04.2017
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
ПСЖ
4 : 0
09.04.2017
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Анжер
3 : 0
18.03.2017
Генгам
75' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
1 : 1
04.03.2017
Генгам
79' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Генгам
1 : 2
25.02.2017
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Бордо
3 : 0
19.02.2017
Генгам
45' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Генгам
2 : 1
11.02.2017
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
2 : 0
08.02.2017
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Генгам
0 : 1
04.02.2017
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
3 : 1
29.01.2017
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Генгам
1 : 1
21.01.2017
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
3 : 1
14.01.2017
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
2 : 2
21.12.2016
Генгам
45' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Генгам
2 : 1
17.12.2016
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Сент-Этьен
1 : 0
11.12.2016
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Генгам
2 : 0
03.12.2016
Нант
87' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Генгам
0 : 1
30.11.2016
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Кан
1 : 1
26.11.2016
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Генгам
1 : 1
20.11.2016
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Дижон
3 : 3
05.11.2016
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Генгам
1 : 0
29.10.2016
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Лион
1 : 3
22.10.2016
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Генгам
1 : 0
15.10.2016
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
1 : 0
30.09.2016
Генгам
1' - 66'
Франция. Лига 1, 7 тур
Бастия
1 : 0
24.09.2016
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Генгам
1 : 0
21.09.2016
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
2 : 1
17.09.2016
Генгам
1' - 41'
Франция. Лига 1, 4 тур
Генгам
1 : 1
10.09.2016
Монпелье
1' - 65'
Франция. Лига 1, 3 тур
Нанси
0 : 2
27.08.2016
Генгам
1' - 84'
79'
Франция. Лига 1, 2 тур
Генгам
2 : 1
21.08.2016
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
2 : 2
12.08.2016
Генгам
81' - 90'
Главные новости
Фото
10 самых подорожавших игроков РПЛ
17:49
2
Карты таро дали совет никому не нужному Дзюбе, что делать дальше
17:35
6
Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
17:09
9
Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
10
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
6
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
52
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
8
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+