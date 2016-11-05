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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Генгам
Дижон - Генгам: обзор матча 05 ноября 2016
Дижон
05.11.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 12 тур
3 : 3
Завершен
Генгам
6'
С. Варро
26'
Л. Диони
44'
Ж. Таварес
32'
М. Коко
79'
А. Менди
90+3'
Н. де Паув
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Генгам
90'
+3
ГОЛ! 3:3!
Н. де Паув
Пас отдал
К. Юнссон
Замена
Р. Амалфитано
️️️️
Л. Диони
81'
Замена
Й. Ривьер
️️️️
Ж. Таварес
79'
79'
ГОЛ! 3:2!
А. Менди
Пас отдал
Маршал
77'
Замена
А. Менди
️️️️
Д. Бриан
Замена
Й. Гастьен
️️️️
П. Лис-Мелу
70'
64'
Замена
С. Прива
️️️️
Э. Дидо
ГОЛ! 3:1!
Ж. Таварес
Пас отдал
П. Лис-Мелу
44'
39'
Желтая карточка
Э. Дидо
32'
ГОЛ! 2:1!
М. Коко
Пас отдал
Д. Икоко
ГОЛ! 2:0!
Л. Диони
Пас отдал
Ф. Саммаритано
26'
23'
Замена
Н. де Паув
️️️️
Я. Салибу
ГОЛ! 1:0!
С. Варро
Пас отдал
Л. Диони
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
99
Луи Диони
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
10
Людовик Бляс
АП
17
Этьен Дидо
ПП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
93
Яннис Салибу
РФ
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
7
Йоанн Ривьер
ВР
5
Кентен Бернар
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
Генгам
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
4-3-1-2
30
Рейне
27
Варро
26
Ланг
25
Бука
26
Чафик
33
Лис-Мелу
14
Мари
17
Абид
7
Саммаритано
11
Таварес
99
Диони
4-1-1-2-2
1
Юнссон
32
Икоко
29
Кербра
15
Сорбон
21
Маршал
8
До
17
Дидо
97
Коко
10
Бляс
93
Салибу
7
Бриан
33
Лис-Мелу
25
Гастьен
25
Гастьен
33
Лис-Мелу
11
Таварес
7
Ривьер
7
Ривьер
11
Таварес
99
Диони
20
Амалфитано
20
Амалфитано
99
Диони
93
Салибу
14
де Паув
14
де Паув
93
Салибу
7
Бриан
19
Менди
19
Менди
7
Бриан
17
Дидо
11
Прива
11
Прива
17
Дидо
Остались в запасе
Дижон
Генгам
5
Кентен Бернар
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
Остались в запасе
5
Кентен Бернар
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Дижон - Генгам
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Гастон Жерар
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