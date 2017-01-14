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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Генгам
Лорьян - Генгам: обзор матча 14 января 2017
Лорьян
14.01.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 20 тур
3 : 1
Завершен
Генгам
72'
М. Уорис
82'
Д. Кабо
90'
М. Уорис
40'
Я. Салибу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Генгам
Замена
М. Мара
️️️️
Д. Кабо
90'
ГОЛ! 3:1!
М. Уорис
Пас отдал
В. Меслуб
90'
86'
Желтая карточка
Л. До
Замена
Ф. Беллуджу
️️️️
С. Марво
86'
84'
Замена
А. Менди
️️️️
Б. Ангуа
Пенальти не реализован!
М. Уорис
82'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кабо
82'
Желтая карточка
А. Мвуэмба
79'
73'
Замена
Н. де Паув
️️️️
Э. Дидо
ГОЛ! 1:1!
М. Уорис
Пас отдал
Р. Филиппото
72'
Замена
Р. Филиппото
️️️️
В. Лаутоа
69'
Желтая карточка
М. Уорис
58'
48'
Желтая карточка
Э. Дидо
40'
ГОЛ! 0:1!
Я. Салибу
Пас отдал
М. Диалло
19'
Желтая карточка
Д. Бриан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
17
Валид Меслуб
ВР
23
Бенжамин Леком
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
19
Джимми Кабо
ПВ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
8
Люка До
ОП
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
17
Этьен Дидо
АП
93
Яннис Салибу
ПП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Лорьян
16
Поль Делекруа
ВР
21
Мохамед Мара
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
25
Альхассан Вакасо
ЦП
88
Кафу
ЦП
Генгам
1
Ромэйн Салин
ВР
56
Дориан Левек
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
4-2-2-1
17
Меслуб
25
Ле Гофф
31
Морейра
13
Сиани
14
Пейберне
6
Лаутоа
7
Мвуэмба
12
Марво
19
Кабо
20
Уорис
4-1-2-2-1
1
Юнссон
5
Ангуа
29
Кербра
15
Сорбон
21
Маршал
8
До
93
Салибу
5
Диалло
10
Бляс
17
Дидо
7
Бриан
6
Лаутоа
12
Филиппото
12
Филиппото
6
Лаутоа
19
Кабо
21
Мара
21
Мара
19
Кабо
12
Марво
14
Беллуджу
14
Беллуджу
12
Марво
17
Дидо
14
де Паув
14
де Паув
17
Дидо
5
Ангуа
19
Менди
19
Менди
5
Ангуа
Остались в запасе
Лорьян
Генгам
99
Эрвин Коффи
ПЗ
16
Поль Делекруа
ВР
25
Альхассан Вакасо
ЦП
88
Кафу
ЦП
1
Ромэйн Салин
ВР
56
Дориан Левек
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
Остались в запасе
99
Эрвин Коффи
ПЗ
16
Поль Делекруа
ВР
25
Альхассан Вакасо
ЦП
88
Кафу
ЦП
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
56
Дориан Левек
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
Статистика матча Лорьян - Генгам
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Десьяж
(Сент-Этьен)
Стадион:
Мустуар
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