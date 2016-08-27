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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Генгам
Нанси - Генгам: обзор матча 27 августа 2016
Нанси
27.08.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
0 : 2
Завершен
Генгам
59'
М. Диалло
79'
Т. Жиресс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Генгам
Пенальти не реализован!
Ю. Хаджи
90'
+4
84'
Замена
Л. Бляс
️️️️
Т. Жиресс
79'
ГОЛ! 0:2!
Т. Жиресс
Пас отдал
Маршал
Замена
Д. Гидилей
️️️️
Ю. Айт Беннассер
78'
74'
Замена
А. Мане
️️️️
Л. До
70'
Замена
Н. де Паув
️️️️
С. Прива
Замена
М. Дале
️️️️
К. Кулибали
68'
Замена
К. Манданн
️️️️
А. Робич
63'
59'
ГОЛ! 0:1!
М. Диалло
Пас отдал
Маршал
Желтая карточка
Ю. Айт Беннассер
50'
Желтая карточка
К. Лангле
44'
39'
Желтая карточка
М. Коко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
25
Бенуа Педретти
ЦП
11
Карим Кулибали
ПП
14
Жоффри Куффа
ПП
28
Жульен Кето
ПП
14
Лоик Пуе
ЛФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
7
Антони Робич
РФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
5
Мустафа Диалло
ЦП
26
Тибо Жиресс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
93
Яннис Салибу
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
21
Тобиас Бадила
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
18
Диалло Гидилей
ЦП
13
Серж Н'Гуессан
ПП
9
Морис Дале
ЦФ
12
Кристоф Манданн
ЦФ
Генгам
1
Ромэйн Салин
ВР
33
Виктор Кинго
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
29
Жереми Ливолан
ЛВ
32
Алексис Мане
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
2-1-4-3
16
Нди-Ассембе
26
Муратори
2
Лангле
15
Айт Беннассер
11
Кулибали
14
Куффа
25
Педретти
28
Кето
14
Пуе
15
Хаджи
7
Робич
4-1-1-2-2
1
Юнссон
32
Икоко
29
Кербра
15
Сорбон
21
Маршал
8
До
5
Диалло
97
Коко
26
Жиресс
11
Прива
93
Салибу
11
Кулибали
9
Дале
9
Дале
11
Кулибали
15
Айт Беннассер
18
Гидилей
18
Гидилей
15
Айт Беннассер
7
Робич
12
Манданн
12
Манданн
7
Робич
8
До
32
Мане
32
Мане
8
До
11
Прива
14
де Паув
14
де Паув
11
Прива
26
Жиресс
10
Бляс
10
Бляс
26
Жиресс
Остались в запасе
Нанси
Генгам
4
Венсан Марчетти
ОП
21
Тобиас Бадила
ЦЗ
32
Сергей Черник
ВР
13
Серж Н'Гуессан
ПП
Главный тренер
Пабло Корреа
29
Жереми Ливолан
ЛВ
33
Виктор Кинго
ЦЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
Остались в запасе
4
Венсан Марчетти
ОП
21
Тобиас Бадила
ЦЗ
32
Сергей Черник
ВР
13
Серж Н'Гуессан
ПП
Остались в запасе
29
Жереми Ливолан
ЛВ
33
Виктор Кинго
ЦЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Нанси - Генгам
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Марсель Пико
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