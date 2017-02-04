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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Кан
Генгам - Кан: обзор матча 04 февраля 2017
Генгам
04.02.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 23 тур
0 : 1
Завершен
Кан
90'
Я. Карамо
90'
Э. Базиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Кан
90'
ГОЛ! 0:2!
Э. Базиль
90'
ГОЛ! 0:1!
Я. Карамо
Замена
М. Бодмер
️️️️
М. Коко
84'
83'
Желтая карточка
А. Яхья
81'
Замена
Н. Соб
️️️️
Ж. Делаплас
77'
Замена
Э. Базиль
️️️️
Р. Роделен
69'
Желтая карточка
В. Бесса
65'
Замена
Я. Карамо
️️️️
Д. Луи
Замена
А. Менди
️️️️
Н. де Паув
64'
Замена
Л. Бляс
️️️️
М. Диалло
64'
Желтая карточка
М. Диалло
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЛП
8
Люка До
ОП
5
Мустафа Диалло
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
14
Нилл де Паув
РФ
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
5
Аладьин Яхья
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
23
Ронни Роделен
ЛП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
14
Джефф Луи
ПП
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Генгам
1
Тео Гиварш
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
19
Александре Менди
ЦФ
Кан
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
2
Николя Соб
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Юнссон
21
Маршал
29
Кербра
15
Сорбон
7
Мартинс Перейра
8
До
17
Дидо
5
Диалло
97
Коко
7
Бриан
14
де Паув
3-5-1-1
1
Веркутр
24
Жилберт
5
Яхья
3
Да Силва
14
Луи
25
Фере
18
Адеоти
11
Бесса
23
Роделен
22
Делаплас
18
Сантини
97
Коко
24
Бодмер
24
Бодмер
97
Коко
5
Диалло
10
Бляс
10
Бляс
5
Диалло
14
де Паув
19
Менди
19
Менди
14
де Паув
14
Луи
14
Карамо
14
Карамо
14
Луи
22
Делаплас
2
Соб
2
Соб
22
Делаплас
23
Роделен
20
Базиль
20
Базиль
23
Роделен
Остались в запасе
Генгам
Кан
1
Тео Гиварш
ВР
56
Дориан Левек
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
1
Тео Гиварш
ВР
56
Дориан Левек
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Генгам - Кан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Рудуру
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