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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Генгам
Лилль - Генгам: обзор матча 22 апреля 2017
Лилль
22.04.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 34 тур
3 : 0
Завершен
Генгам
9'
Н. де Превилль
35'
Н. де Превилль (П)
66'
Эдер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Генгам
79'
Замена
Т. Жиресс
️️️️
М. Коко
Замена
Н. Слити
️️️️
Р. Кишна
74'
Замена
И. Биссума
️️️️
Р. Лопеш
68'
ГОЛ! 3:0!
Эдер
66'
64'
Замена
А. Менди
️️️️
С. Прива
64'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Я. Салибу
35'
Желтая карточка
К. Кербра
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. де Превилль
35'
16'
Желтая карточка
М. Бодмер
ГОЛ! 1:0!
Н. де Превилль
Пас отдал
Р. Лопеш
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
8
Шека
ЦП
12
Николя де Превилль
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Франк Пасси
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
8
Люка До
ОП
24
Матье Бодмер
ОП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
93
Яннис Салибу
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
Лилль
11
Мартен Терье
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Эрик Ботик
ЛФ
Генгам
30
Джонни Пласид
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Меньян
18
Берья
6
Алонсо
25
Баша
14
Корчиа
10
Амаду
8
Шека
12
де Превилль
9
Лопеш
24
Эдер
35
Кишна
4-2-2-2
1
Юнссон
7
Мартинс Перейра
29
Кербра
5
Санко
21
Маршал
8
До
24
Бодмер
97
Коко
10
Бляс
11
Прива
93
Салибу
9
Лопеш
28
Биссума
28
Биссума
9
Лопеш
35
Кишна
23
Слити
23
Слити
35
Кишна
97
Коко
26
Жиресс
26
Жиресс
97
Коко
93
Салибу
7
Бриан
7
Бриан
93
Салибу
11
Прива
19
Менди
19
Менди
11
Прива
Остались в запасе
Лилль
Генгам
11
Мартен Терье
ЛВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Эрик Ботик
ЛФ
Главный тренер
Франк Пасси
32
Джордан Икоко
ПЗ
30
Джонни Пласид
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Эрик Ботик
ЛФ
Остались в запасе
32
Джордан Икоко
ПЗ
30
Джонни Пласид
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
Главный тренер
Франк Пасси
Статистика матча Лилль - Генгам
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Пьер Моруа
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