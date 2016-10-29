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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Анжер
Генгам - Анжер: обзор матча 29 октября 2016
Генгам
29.10.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 0
Завершен
Анжер
78'
Н. де Паув
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Анжер
Желтая карточка
Э. Дидо
90'
Замена
С. Прива
️️️️
Я. Салибу
90'
83'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
Т. Мангани
ГОЛ! 1:0!
Н. де Паув
Пас отдал
Л. Бляс
78'
Замена
Н. де Паув
️️️️
Б. Санко
77'
76'
Замена
Ф. Доре
️️️️
Ж. Суну
Замена
Л. Бляс
️️️️
М. Коко
63'
61'
Замена
Н. Пепе
️️️️
П. Капелле
56'
Желтая карточка
В. Мансе
55'
Желтая карточка
Ж. Суну
44'
Желтая карточка
Б. Сантамария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
5
Баиссама Санко
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
93
Яннис Салибу
РФ
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Шейх Ндойе
ПП
9
Карл Токо Экамби
ЛФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Генгам
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
11
Слоан Прива
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
23
Жамель Саихи
ЦП
27
Феребори Доре
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Юнссон
21
Маршал
29
Кербра
15
Сорбон
32
Икоко
8
До
17
Дидо
5
Санко
97
Коко
7
Бриан
93
Салибу
4-1-3-2
1
Мишель
15
Мансе
21
Эндрю
8
Траоре
29
Томас
7
Сантамария
17
Ндойе
6
Мангани
15
Капелле
91
Суну
9
Экамби
5
Санко
14
де Паув
14
де Паув
5
Санко
97
Коко
10
Бляс
10
Бляс
97
Коко
93
Салибу
11
Прива
11
Прива
93
Салибу
6
Мангани
29
Тайт
29
Тайт
6
Мангани
91
Суну
27
Доре
27
Доре
91
Суну
15
Капелле
19
Пепе
19
Пепе
15
Капелле
Остались в запасе
Генгам
Анжер
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
1
Денис Петрич
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Генгам - Анжер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Десьяж
(Сент-Этьен)
Стадион:
Стад дю Рудуру
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